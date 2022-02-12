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Весенний стиль-2022: тренды сезона, которые спасут любой образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мода 2022 - что будет актуально в новом сезоне Новость обновлена 12 февраля 2022, 10:09
Мода 2022 - что будет актуально в новом сезоне

Пальто этой весной снова актуально

Для каждой представительницы прекрасного пола привлекательный внешний вид является важным нюансом в повседневной жизни. Женщины стремятся в любой ситуации выглядеть красиво, поражая окружающих отменным вкусом. Тем, кто хочет оставаться в тренде, обязательно нужно знать, какие модные образы будут актуальны в новом сезоне.

Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме рассказала про универсальную базу весеннего гардероба, которая прослужит не один сезон.

Топ весеннего гардероба "Вне времени"

Пальто. Прямое базовое пальто (либо пальто-халат на запах) длины миди прослужит вам не один сезон.

Брюки палаццо. Универсальная модель. Используем в разных стилевых направлениях.

Классические прямые джинсы. С высокой посадкой и без дополнительного декора или потертостей.

Свитер. Лаконичный, без лишнего декора, свободного кроя.

Классические ремни. Лаконичные ремни нейтральных оттенков с геометрическими базовыми пряжками.

Блузы и рубашки.

Добавим, что женская блуза — универсальная вещь, которая может красиво дополнить как праздничный, так и повседневный образ. Какие модели будут самыми стильными в 2022 году — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Мода 2022
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