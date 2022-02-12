Весняний стиль-2022: тренди сезону, які врятують будь-який образ (фото)

Пальто цієї весни знову актуальне

Для кожної представниці прекрасної статі привабливий зовнішній вигляд є важливим нюансом у повсякденному житті. Жінки прагнуть у будь-якій ситуації виглядати красиво, вражаючи оточуючих чудовим смаком. Тим, хто хоче залишатися в тренді, обов’язково потрібно знати, які модні образи будуть актуальними у новому сезоні.

Стиліст Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла про універсальну базу весняного гардероба, яка прослужить не один сезон.

Топ весняного гардероба "Поза часом"

Пальто. Пряме базове пальто (або пальто-халат на запах) довжини міді прослужить вам не один сезон.

Штани палаццо. Універсальна модель. Використовуємо у різних стильових напрямках.

Класичний прямі джинси. З високою посадкою та без додаткового декору чи потертостей.

Светр. Короткий, без зайвого декору, вільного крою.

Класичні ремені. Лаконічні ремені нейтральних відтінків із геометричними базовими пряжками.

Блузи та сорочки.

Додамо, що жіноча блуза – універсальна річ, яка може красиво доповнити як святковий, так і повсякденний образ. Які моделі будуть найстильнішими у 2022 році — дивіться у матеріалі "Телеграфу".