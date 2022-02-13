Испортят фигуру: 3 вещи, которым не место в гардеробе миниатюрных девушек (фото)

Одежда, которая испортит любой образ невысокой представительницы прекрасного пола

Мода для невысоких девушек доказывает, что с помощью нескольких уловок можно удачно добавить себе пару желаемых сантиметров. Однако есть некоторые вещи, которые буквально уродуют и визуально укорачивают фигуру.

Стилист Арина Стурза назвала 3 вещи, которые миниатюрные девушки должны избегать.

Джинсовая юбка ниже колена без асимметрии

Джинсовую юбку лучше брать в длине мини либо, если не носите мини, ищите миди ассиметричного кроя. Варианты ниже колена не способны украсить никакую фигуру. Напротив, они "утяжеляют" низ, укорачивают рост и добавляют лишние кг.

Короткая шуба

Невысоким девушкам, особенно в размере больше xs, не подходят короткие шубы. Они слишком объёмные, а за счёт длины ещё и укорачивают ноги. Возможно, в расстегнутом виде они ещё более менее хорошо смотрятся, но ведь чаще носить вы ее будете именно в застегнутом. Да и холодно в такой "шубе", лучше уже купить нормальной длины, особенно в условиях нашей зимы.

Удлиненное пальто рубашечного кроя

Пальто рубашечного кроя — это вещь-гибрид. Такие вещи чаще всего смотрятся, мягко говоря, безвкусно. Также смущают огромные карманы сверху, на миниатюрных они будут смотреться комично и неуместно. Лучше взять утепленную рубашку длиной до середины бедра и выше (но чтобы прикрывала паховую область). Если планируете носить с поясом, ищите модели, которые полностью прикрывают ягодицы, с небольшими карманами или вообще без них в районе груди.

Конечно, не все вещи, которые подходят высоким, идут низким, и наоборот. Какие правила стоит соблюдать при составлении гардероба девушкам невысокого роста — узнайте в нашем материале.