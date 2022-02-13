Зіпсують фігуру: 3 речі, яким не місце у гардеробі мініатюрних дівчат (фото)

Одяг, який зіпсує будь-який образ невисокої представниці прекрасної статі

Мода для невисоких дівчат доводить, що за допомогою кількох хитрощів можна вдало додати собі пару бажаних сантиметрів. Однак є деякі речі, які буквально спотворюють і візуально вкорочують фігуру.

Стиліст Аріна Стурза назвала 3 речі, яких мініатюрні дівчата мають уникати.

Джинсова спідниця нижче коліна без асиметрії

Джинсову спідницю краще брати в довжині міні або, якщо не носите міні, шукайте міді асиметричного крою. Варіанти нижче коліна не здатні прикрасити жодну фігуру. Навпаки, вони "обтяжують" низ, вкорочують ріст і додають зайві кг.

Коротка шуба

Невисоким дівчатам, особливо у розмірі більше xs, не пасують короткі шуби. Вони дуже об’ємні, а за рахунок довжини ще й укорочують ноги. Можливо, в розстебнутому вигляді вони ще більш-менш мають хороший вигляд, але частіше носити ви її будете саме в застебнутому. Та й холодно у такій "шубі", краще вже купити нормальну довжину, особливо в умовах нашої зими.

Подовжене пальто сорочкового крою

Пальто сорочкового крою – це річ-гібрид. Такі речі найчастіше виглядають, м'яко кажучи, несмачно. Також бентежать величезні кишені зверху, на мініатюрних вони виглядатимуть комічно та недоречно. Краще взяти утеплену сорочку довжиною до середини стегна і вище (але щоб прикривала пахову область). Якщо плануєте носити з поясом, шукайте моделі, які повністю прикривають сідниці, з невеликими кишенями або без них у районі грудей.

Звичайно, не всі речі, які підходять високим, йдуть низьким, і навпаки. Яких правил варто дотримуватися при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту — дізнайтесь у нашому матеріалі.