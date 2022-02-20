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Антитренды 2022: модели обуви, от которых нужно избавиться уже сейчас (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модели обуви, которые выходят из моды
Модели обуви, которые выходят из моды

Модный блогер показала устаревшие модели, у которых есть стильные альтернативы

Чтобы образ был закончен, важно правильно подобрать к нему соответствующую обувь. Ранее мы писали, какие модели обязательно должны быть в вашем гардеробе в 2022 году. Сейчас речь пойдет об обуви, от которой нужно избавляться.

Модный блогер с ником stylish_blog04 в Инстаграме показала на фото, какие модели обуви устарели, а также рассказала об их стильных альтернативах.

Фото №1

Такую модель лучше заменить на сапоги, которые заканчиваются на более тонком участке ноги, что визуально удлиняет силуэт. Они должны быть без лишнего декора.

Фото №2

Такая обувь больше подходит для похода в лес за грибочками. Заменить ее можно сапогами с правильной высотой, которая не нарушает пропорции тела. Также не должна иметь лишних деталей.

Фото №3

Укороченные казаки имеют широкое голенище, что визуально портит пропорции тела и делит его. Такая обувь должна иметь зауженное голенище. Благодаря этому пропорции тела не будут нарушены + стилизовать и носить их в различных образах гораздо проще.

Фото №4

Балетки с круглыми носами возвращаются, однако не многим они подойдут, ведь могут урезать рост. Лучше выбрать квадратный или заостренный нос. В 2022 году стоит присмотреться к ярким моделям.

Фото №5

Классически грубые ботинки обычно не имеют декора. Если хотите что-то интересное в этом сезоне, то можете присмотреться к белым или коричневым моделям.

Обувь — неотъемлемая часть образа каждой женщины. Она должна быть не только стильной, но и практичной, хотя некоторые представительницы прекрасного пола до сих пор допускают ошибки при выборе обуви.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды #Мода 2022
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