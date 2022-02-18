Эти 7 трендов обуви обязательно должны быть в вашем гардеробе этой весной (фото)

Выбор обуви бывает сложным, однако советы стилистов помогут разобраться с этой проблемой

Обувь — неотъемлемая часть образа каждой представительницы прекрасного пола. Она должна быть не только стильной, но и практичной, хотя некоторым дамы до сих пор допускают ошибки при выборе обуви.

Тем, кто хочет оставаться в тренде, также обязательно нужно знать, какие модные вещи будут актуальны в новом весеннем сезоне. Это касается не только элементов самой одежды, но и обуви. Какие тренды будут в моде весной-2022, рассказала стилист Татьяна Базлова.

Лоферы на массивной платформе

Ботильоны в стиле Братц

Челси с широкой контрастной или массивной платформой

Ботильоны с длинной шнуровкой

Массивные кроссовки

Ботильоны с острым мысом

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Лодочки — классические и в стиле ретро

Не забывайте, что важно правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла.