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Эти 7 трендов обуви обязательно должны быть в вашем гардеробе этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Обувь 2022 - какие модели будут актуальны в новом сезоне Новость обновлена 18 февраля 2022, 11:22
Обувь 2022 - какие модели будут актуальны в новом сезоне

Выбор обуви бывает сложным, однако советы стилистов помогут разобраться с этой проблемой

Обувь — неотъемлемая часть образа каждой представительницы прекрасного пола. Она должна быть не только стильной, но и практичной, хотя некоторым дамы до сих пор допускают ошибки при выборе обуви.

Тем, кто хочет оставаться в тренде, также обязательно нужно знать, какие модные вещи будут актуальны в новом весеннем сезоне. Это касается не только элементов самой одежды, но и обуви. Какие тренды будут в моде весной-2022, рассказала стилист Татьяна Базлова.

Лоферы на массивной платформе

Ботильоны в стиле Братц

Челси с широкой контрастной или массивной платформой

Ботильоны с длинной шнуровкой

Массивные кроссовки

Ботильоны с острым мысом

Лодочки — классические и в стиле ретро

Не забывайте, что важно правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Тренды #Мода 2022
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