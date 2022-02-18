Эти 7 трендов обуви обязательно должны быть в вашем гардеробе этой весной (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 43
Выбор обуви бывает сложным, однако советы стилистов помогут разобраться с этой проблемой
Обувь — неотъемлемая часть образа каждой представительницы прекрасного пола. Она должна быть не только стильной, но и практичной, хотя некоторым дамы до сих пор допускают ошибки при выборе обуви.
Тем, кто хочет оставаться в тренде, также обязательно нужно знать, какие модные вещи будут актуальны в новом весеннем сезоне. Это касается не только элементов самой одежды, но и обуви. Какие тренды будут в моде весной-2022, рассказала стилист Татьяна Базлова.
Лоферы на массивной платформе
Ботильоны в стиле Братц
Челси с широкой контрастной или массивной платформой
Ботильоны с длинной шнуровкой
Массивные кроссовки
Ботильоны с острым мысом
Лодочки — классические и в стиле ретро
Не забывайте, что важно правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-