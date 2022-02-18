Ці 7 трендів взуття обов’язково мають бути у вашому гардеробі цієї весни (фото)

Вибір взуття буває складним, проте поради стилістів допоможуть розібратися із цією проблемою

Взуття є невід’ємною частиною образу кожної представниці прекрасної статі. Воно повинно бути не тільки стильним, а й практичним, хоча деякі дами досі припускаються помилок при виборі взуття.

Тим, хто хоче залишатися в тренді, також обов’язково потрібно знати, які модні речі будуть актуальні у новому весняному сезоні. Це стосується не лише елементів самого одягу, а й взуття. Які тренди будуть у моді навесні-2022, розповіла стиліст Тетяна Базлова.

Лофери на масивній платформі

Ботильйони в стилі Братц

Челсі з широкою контрастною або масивною платформою

Ботильйони з довгою шнурівкою

Масивні кросівки

Ботильйони з гострим мисом

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Човники — класичні та в стилі ретро

Не забувайте, що важливо правильно вибирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала.