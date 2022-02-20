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Антитренди 2022: моделі взуття, яких потрібно позбутися вже зараз (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Моделі взуття, що виходять із моди
Моделі взуття, що виходять із моди

Модний блогер показала застарілі моделі, які мають стильні альтернативи

Щоб образ був закінчений, важливо правильно підібрати до нього відповідне взуття. Раніше ми писали, які моделі обов’язково повинні бути у вашому гардеробі у 2022 році. Зараз мова піде про взуття, якого потрібно позбавлятися.

Модний блогер з ніком stylish_blog04 в Інстаграмі показала на фото, які моделі взуття застаріли, а також розповіла про їх стильні альтернативи.

Фото №1

Таку модель краще замінити на чоботи, які закінчуються на тоншій ділянці ноги, що візуально подовжує силует. Вони мають бути без зайвого декору.

Фото №2

Таке взуття найбільше підходить для походу в ліс за грибочками. Замінити її можна чоботями із правильною висотою, яка не порушує пропорції тіла. Не повинна мати зайвих деталей.

Фото №3

Укорочені козаки мають широку халяву, що візуально псує пропорції тіла та ділить його. Таке взуття повинно мати звужену халяву. Завдяки цьому пропорції тіла не будуть порушені + стилізувати та носити їх у різних образах набагато простіше.

Фото №4

Балетки з круглими носами повертаються, проте не багатьом підійдуть, адже можуть урізати зріст. Краще вибрати квадратний чи загострений ніс. У 2022 році варто придивитися до яскравих моделей.

Фото №5

Класично грубі черевики зазвичай не мають декору. Якщо хочете щось цікаве цього сезону, то можете придивитися до білих або коричневих моделей.

Взуття є невід’ємною частиною образу кожної жінки. Воно повинна бути не тільки стильною, а й практичною, хоча деякі представниці прекрасної статі досі припускаються помилок при виборі взуття.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд #Мода 2022
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