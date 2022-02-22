Это не модно: топ-4 антитренда весны, которые создадут вам безвкусный образ в 2022 (фото)

Эти тренды будут неактуальны в новом сезоне

Антитрендом принято считать вещь, которая вышла из моды, у которой появилось большое количество стильных альтернатив. Однако это не повод отказаться от любимой вещи. Все мы в праве носить то, что нам нравится и то, в чем мы чувствуем себя уверенными. Прежде, чем выбросить "не модную вещь" помните, что мода циклична. Однако стоит знать, какие вещи все же потеряют свою актуальность этой весной.

Топ антитрендов был опубликован в блоге о моде 1001.brands.

Что выйдет из моды весной-2022

1. Велосипедки

Еще прошлым летом они были на пике популярности, их носили все. Но мода быстро меняется, и в сезон весна-лето 2022 велосипедки уже не актуальны. Отличной заменой станут шорты-бермуды.

2. Облегающие пальто, рубашки, жакеты

Замените облегающие модели на более свободные. Оверсайз прибавит вам стиля и удобства.

3. Брюки со складками на талии

Не удивительно, ведь они добавляют лишних сантиметров на талии и укорачивают силуэт.

4. Футболка с принтом

Хоть она и является основой уличных образов, но в 2022 году ее заменят однотонные футболки и топы.

Ранее модный блогер назвала топ устаревших моделей обуви, у которых есть стильные альтернативы.