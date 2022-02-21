В моде вырезы и обувь на платформе: названы главные тренды этой весны (фото)

Пора изучить все тренды предстоящего сезона

Весенних новинок и трендов так много, что начинаешь путаться! Главное, что рекомендуют стилисты — помнить, что не нужно покупать все лучшее сразу. Если случилась большая и светлая любовь, тогда забираем тренд в свой шкаф.

Перед покупкой нужно трезво оценивать физические данные и образ жизни. Так, мини и огромные каблуки не всегда будут органичны на детской площадке. А инфантильные рюшечки — на деловых переговорах. И если все звезды сошлись, смело внедряем тренд в гардероб. О трендах, которые создадут интересный весенний образ, рассказала стилист Зоя Панина.

Вырезы

В этом сезоне вырезы ни в чем не отказывают — они подросли и стали еще выразительнее.

Тренды 2000-х

Те, кто застал "нулевые", вспоминают моду тех лет с ужасом. А тот, кто видел 2000-е на картинках, с удовольствием внедряет новинки в свой гардероб: мини, низкая талия, топы и голый живот.

Тонкий трикотаж

Сегодня этот тренд вернулся в качестве самого желанного гостя.

Кроше

Актуальны и классические расцветки, и яркие, и немного наивные.

Обувь на платформе

В прошлом сезоне нам дали возможность внимательно к ней присмотреться. А в этом сезоне нам уже не отвертеться — начинаем внедрять.

Крупные украшения

Девиз — чем больше, тем лучше! Наводим ревизию в своих шкатулках.

Розовый — цвет сезона

Смотрим не только на цвет, но и на актуальность кроя и фасона.

Также в 2022 году нужно помнить, какие вещи стали антитрендовыми. О неактуальных вещах нового сезона "Телеграф" писал ранее.