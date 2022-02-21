У моді вирізи та взуття на платформі: названі головні тренди цієї весни (фото)

Настав час вивчити всі тренди майбутнього сезону

Весняних новинок та трендів так багато, що починаєш плутатися! Головне, що рекомендують стилісти – пам’ятати, що не потрібно купувати все найкраще одразу. Якщо сталося велике і світле кохання, тоді забираємо тренд у свою шафу.

Перед покупкою потрібно тверезо оцінювати фізичні дані та спосіб життя. Так, міні та величезні підбори не завжди будуть органічними на дитячому майданчику. А інфантильні рюшечки — на ділових переговорах. І якщо всі зірки зійшлися, сміливо запроваджуємо тренд у гардероб. Про тренди, що створять цікавий весняний образ, розповіла стиліст Зоя Паніна.

Вирізи

Цього сезону вирізи ні в чому не відмовляють — вони підросли та стали ще виразнішими.

Тренди 2000-х

Ті, хто застав "нульові", згадують моду тих років із жахом. А той, хто бачив 2000-ні на картинках, із задоволенням впроваджує новинки у свій гардероб: міні, низька талія, топи та голий живіт.

Тонкий трикотаж

Сьогодні цей тренд повернувся в якості найбажанішого гостя.

Кроше

Актуальні і класичні кольори, і яскраві, і трохи наївні.

Взуття на платформі

Минулого сезону нам дали можливість уважно до нього придивитися. А цього сезону нам уже не відкрутитися — починаємо впроваджувати.

Великі прикраси

Девіз – чим більше, тим краще! Наводимо ревізію у своїх шкатулках.

Рожевий — колір сезону

Дивимося не лише на колір, а й на актуальність крою та фасону.

Також у 2022 році слід пам’ятати, які речі стали антитрендовими. Про неактуальні речі нового сезону "Телеграф" писав раніше.