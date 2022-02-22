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Це не модно: топ-4 антитренда весни, які створять вам позбавлений смаку образ у 2022 (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди весни-2022 Новина оновлена 22 лютого 2022, 09:34
Антитренди весни-2022

Ці тренди будуть неактуальні у новому сезоні

Антитрендом прийнято вважати річ, яка вийшла з моди, у якої з’явилося багато стильних альтернатив. Однак це не привід відмовитись від улюбленої речі. Всі ми маємо право носити те, що нам подобається і те, в чому ми відчуваємо себе впевненими. Перш ніж викинути "не модну річ", пам’ятайте, що мода циклічна. Проте варто знати, які речі все ж таки втратять свою актуальність цієї весни.

Топ антитрендів був опублікований у блозі про моду 1001.brands.

Що вийде з моди навесні-2022

1. Велосипедки

Ще минулого літа вони були на вершині популярності, їх носили всі. Але мода швидко змінюється, і в сезон весна-літо 2022 велосипедки вже не актуальні. Відмінною заміною стануть шорти-бермуди.

2. Облягаючі пальта, сорочки, жакети

Замініть облягаючі моделі на вільніші. Оверсайз додасть вам стилю та зручності.

3. Штани зі складками на талії

Не дивно, адже вони додають зайвих сантиметрів на талії та вкорочують силует.

4. Футболка з принтом

Хоч вона і є основою вуличних образів, але 2022 року її замінять однотонні футболки та топи.

Раніше модний блогер назвала топ застарілих моделей взуття, які мають стильні альтернативи.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд #Мода 2022
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