Укр

Цвет, каблук и "пухлые" детали: на что нужно обращать внимание при выборе стильной обуви на лето 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Этим летом мода поражает ранообразием Новость обновлена 06 июля 2022, 07:57
Этим летом мода поражает ранообразием

Выбрать обувь на лето 2022 будет намного легче, если знать все актуальные тенденции и "правила".

Чтобы получить стильный образ важно не только знать и следить за главными летними трендами и уметь правильно подобрать одежду, но и знать какую обувь и аксессуары стоит также добавить в свой гардероб. Правильно подобранные туфли могут разбавить даже скучный однотонный образ.

Стилист Таня Тонка на своей странице в Инстаграм поделилась подборкой самой актуальной летней обуви. Более того, она также добавила небольшую модную подсказку о том, на какие модели обуви стоит обратить свое внимание этим летом.

Самая стильная обувь 2022: как правильно выбирать

  • Цвет. Цветная обувь очень актуальна. Она способна оживить образ.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Сандалии. Стоит присмотреться к вариантам на платформе, подошве-подушке, танкетке или просто плоской подошве.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Сандалии в мужском стиле, а так же типа биркенштоков.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Платформа — главное, чтобы был толстый каблук и платформа в полносочной части.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Интересный каблук — чем необычнее, тем лучше.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Металлик — стильный цвет лета 2022.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Обувь с "пухлыми" деталями.
  • Балетки и лоферы.
  • Туфли Мэри Джейн.
Как выбрать обувь на лето 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие сумки самые топовые летом-2022 и как выбрать стильный купальник на пляж.

Теги:
#Мода #Стиль