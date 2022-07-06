Цвет, каблук и "пухлые" детали: на что нужно обращать внимание при выборе стильной обуви на лето 2022 (фото)
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Выбрать обувь на лето 2022 будет намного легче, если знать все актуальные тенденции и "правила".
Чтобы получить стильный образ важно не только знать и следить за главными летними трендами и уметь правильно подобрать одежду, но и знать какую обувь и аксессуары стоит также добавить в свой гардероб. Правильно подобранные туфли могут разбавить даже скучный однотонный образ.
Стилист Таня Тонка на своей странице в Инстаграм поделилась подборкой самой актуальной летней обуви. Более того, она также добавила небольшую модную подсказку о том, на какие модели обуви стоит обратить свое внимание этим летом.
Самая стильная обувь 2022: как правильно выбирать
- Цвет. Цветная обувь очень актуальна. Она способна оживить образ.
- Сандалии. Стоит присмотреться к вариантам на платформе, подошве-подушке, танкетке или просто плоской подошве.
- Сандалии в мужском стиле, а так же типа биркенштоков.
- Платформа — главное, чтобы был толстый каблук и платформа в полносочной части.
- Интересный каблук — чем необычнее, тем лучше.
- Металлик — стильный цвет лета 2022.
- Обувь с "пухлыми" деталями.
- Балетки и лоферы.
- Туфли Мэри Джейн.
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