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Колір, підбори та "пухкі" деталі: на що потрібно звертати увагу при виборі стильного взуття на літо 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цього літа мода вражає раноподібністю Новина оновлена 06 липня 2022, 07:57
Цього літа мода вражає раноподібністю

Вибрати взуття на літо 2022 буде набагато легше, якщо знати всі актуальні тенденції та "правила".

Щоб отримати стильний образ важливо не тільки знати та стежити за головними літніми трендами та вміти правильно підібрати одяг, але й знати яке взуття та аксесуари варто також додати до свого гардероба. Правильно підібрані туфлі можуть розбавити навіть нудний однотонний образ.

Стиліст Таня Тонка на своїй сторінці в Інстаграм поділилася добіркою найактуальнішого літнього взуття. Щобільше, вона також додала невелику модну підказку про те, на які моделі взуття варто звернути свою увагу цього літа.

Найстильніше взуття 2022: як правильно вибирати

  • Колір. Кольорове взуття дуже актуальне. Вона здатна пожвавити образ.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Сандалії. Варто придивитися до варіантів на платформі, підошві-подушці, танкетці або просто плоскій підошві.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Сандалії в чоловічому стилі, а також типу біркенштоків.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Платформа – головне, щоб був товстий каблук і сама платформа.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Цікавий підбор — чим незвичайніше, тим краще.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Металік — стильний колір літа 2022 року.
Как выбрать обувь на лето 2022
  • Взуття з "пухкими" деталями.
  • Балетки та лофери.
  • Туфлі Мері Джейн.
Как выбрать обувь на лето 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які сумки найтоповіші влітку-2022 і як вибрати стильний купальник на пляж.

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#Мода #Стиль