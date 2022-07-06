Колір, підбори та "пухкі" деталі: на що потрібно звертати увагу при виборі стильного взуття на літо 2022 (фото)

Вибрати взуття на літо 2022 буде набагато легше, якщо знати всі актуальні тенденції та "правила".

Щоб отримати стильний образ важливо не тільки знати та стежити за головними літніми трендами та вміти правильно підібрати одяг, але й знати яке взуття та аксесуари варто також додати до свого гардероба. Правильно підібрані туфлі можуть розбавити навіть нудний однотонний образ.

Стиліст Таня Тонка на своїй сторінці в Інстаграм поділилася добіркою найактуальнішого літнього взуття. Щобільше, вона також додала невелику модну підказку про те, на які моделі взуття варто звернути свою увагу цього літа.

Найстильніше взуття 2022: як правильно вибирати

Колір. Кольорове взуття дуже актуальне. Вона здатна пожвавити образ.

Сандалії. Варто придивитися до варіантів на платформі, підошві-подушці, танкетці або просто плоскій підошві.

Сандалії в чоловічому стилі, а також типу біркенштоків.

Платформа – головне, щоб був товстий каблук і сама платформа.

Цікавий підбор — чим незвичайніше, тим краще.

Металік — стильний колір літа 2022 року.

Взуття з "пухкими" деталями.

Балетки та лофери.

Туфлі Мері Джейн.

Раніше "Телеграф" розповів, які сумки найтоповіші влітку-2022 і як вибрати стильний купальник на пляж.