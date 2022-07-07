Будьте в тренде: 6 стильных идей летнего маникюра (фото)

Стильный маникюр важен в любое время года

Даже если вы надели наряд по последнему писку моду и соблюли все горячие тренды лета-2022, такая деталь, как неактуальный маникюр, может все испортить. Ваши ногти будут выглядеть не только ухоженными, а и стильными, если знать тренды. К тому же, подходящих идей маникюра на лето – масса.

Как пишет "Телеграф", о модных дизайнах летнего маникюра рассказала стилист Ольга под ником stilnodostupno в Instagram. В тренде маникюр как более спокойный и нюдовый, так и яркие оттенки с креативным дизайном.

Один из самых актуальных цветов этого лета – зеленый и его оттенки – от салатового до изумрудного. Ногти могут быть как однотонными, так и в комбинации с другими цветами или лаконичным дизайном.

Свежие оттенки зеленого

Более насыщенный зеленый цвет

Розовый – еще один трендовый цвет лета. Самый модный оттенок – так называемый цвет барби.

Малиновый на ногтях выглядит очень сочно

Блеск и металлик в тренде не только в одежде этого сезона, а и также добавят "изюминки" вашему маникюру. Главное – не переусердствовать, а использовать яркие элементы декора со вкусом.

Абстракции в золоте и серебре

Достаточно лаконичный, но стильный дизайн

На волне остается и патриотический маникюр. Сочетание цветов украинского флага невероятно красиво смотрится на ногтях.

Невероятно красивое сочетание цветов

Главные цвета этого лета

Если вы любите так называемый френч, то попробуйте не классический дизайн, а цветной. Немного яркости никогда не навредит.

Летний френ

Для любительниц нюдового дизайна подойдут молочные оттенки, которые также актуально этим летом.

Смотрится очень элегантно

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь в моде летом-2022. Выбор довольно широк – от дутых шлепанец до босоножек на массивной подошве. А также мы рассказывали, какие головные уборы носят модницы этим летом. Шляпа или кепка – важнейшая часть образа, ведь находится в портретной зоне.