Укр

Будьте в тренде: 6 стильных идей летнего маникюра (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Малина - трендовый оттенок этого лета
Малина - трендовый оттенок этого лета

Стильный маникюр важен в любое время года

Даже если вы надели наряд по последнему писку моду и соблюли все горячие тренды лета-2022, такая деталь, как неактуальный маникюр, может все испортить. Ваши ногти будут выглядеть не только ухоженными, а и стильными, если знать тренды. К тому же, подходящих идей маникюра на лето – масса.

Как пишет "Телеграф", о модных дизайнах летнего маникюра рассказала стилист Ольга под ником stilnodostupno в Instagram. В тренде маникюр как более спокойный и нюдовый, так и яркие оттенки с креативным дизайном.

Один из самых актуальных цветов этого лета – зеленый и его оттенки – от салатового до изумрудного. Ногти могут быть как однотонными, так и в комбинации с другими цветами или лаконичным дизайном.

Летний маникюр 2022
Свежие оттенки зеленого
Летний маникюр 2022
Более насыщенный зеленый цвет

Розовый – еще один трендовый цвет лета. Самый модный оттенок – так называемый цвет барби.

Летний маникюр 2022
Малиновый на ногтях выглядит очень сочно

Блеск и металлик в тренде не только в одежде этого сезона, а и также добавят "изюминки" вашему маникюру. Главное – не переусердствовать, а использовать яркие элементы декора со вкусом.

Летний маникюр 2022
Абстракции в золоте и серебре
Летний маникюр 2022
Достаточно лаконичный, но стильный дизайн

На волне остается и патриотический маникюр. Сочетание цветов украинского флага невероятно красиво смотрится на ногтях.

Летний маникюр 2022
Невероятно красивое сочетание цветов
Летний маникюр 2022
Главные цвета этого лета

Если вы любите так называемый френч, то попробуйте не классический дизайн, а цветной. Немного яркости никогда не навредит.

Летний маникюр 2022
Летний френ

Для любительниц нюдового дизайна подойдут молочные оттенки, которые также актуально этим летом.

Летний маникюр 2022
Смотрится очень элегантно

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь в моде летом-2022. Выбор довольно широк – от дутых шлепанец до босоножек на массивной подошве. А также мы рассказывали, какие головные уборы носят модницы этим летом. Шляпа или кепка – важнейшая часть образа, ведь находится в портретной зоне.

Теги:
#Мода #Маникюр #Стиль