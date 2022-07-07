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Будьте у тренді: 6 стильних ідей літнього манікюру (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Малина – трендовий відтінок цього літа
Малина – трендовий відтінок цього літа

Стильний манікюр важливий у будь-яку пору року

Навіть якщо ви одягли вбрання за останнім писком моду і дотрималися всіх гарячих трендів літа-2022, така деталь, як неактуальний манікюр, може все зіпсувати. Ваші нігті будуть виглядати не лише доглянутими, а й стильними, якщо знати тренди. До того ж підходящих ідей манікюру на літо – маса.

Як пише "Телеграф", про модні дизайни літнього манікюру розповіла стиліст Ольга під ніком стильноdostupnо в Instagram. У тренді манікюр як спокійніший і нюдовіший, так і яскравіші відтінки з креативним дизайном.

Один із найактуальніших кольорів цього літа – зелений та його відтінки – від салатового до смарагдового. Нігті можуть бути як однотонними, так і в поєднанні з іншими кольорами або лаконічним дизайном.

Літній манікюр 2022
Свіжі відтінки зеленого
Літній манікюр 2022
Більш насичений зелений колір

Рожевий – ще один трендовий колір літа. Наймодніший відтінок – так званий колір барбі.

Літній манікюр 2022
Малиновий на нігтях виглядає дуже соковито

Блиск і металік у тренді не тільки в одязі цього сезону, а також додадуть "родзинки" вашому манікюру. Головне – не перестаратися, а використати яскраві елементи декору зі смаком.

Літній манікюр 2022
Абстракції в золоті та сріблі
Літній манікюр 2022
Досить лаконічний, але стильний дизайн

На хвилі залишається і патріотичний манікюр. Поєднання кольорів українського прапора неймовірно красиво виглядає на нігтях.

Літній манікюр 2022
Неймовірно гарне поєднання кольорів
Літній манікюр 2022
Головні кольори цього літа

Якщо ви любите так званий френч, то спробуйте не класичний дизайн, а кольоровий. Трохи яскравості ніколи не зашкодить.

Літній манікюр 2022
Літній френ

Для любительок нюдового дизайну підійдуть молочні відтінки, які також актуально цього літа.

Літній манікюр 2022
Виглядає дуже елегантно

Раніше "Телеграф" писав, яке взуття в моді влітку-2022. Вибір досить широкий — від дутих шльопанець до босоніжок на масивній підошві. А також ми розповідали, які головні убори носять модниці цього літа. Капелюх чи кепка – найважливіша частина образу, адже перебуває у портретній зоні.

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#Мода #Манікюр #Стиль