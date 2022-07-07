Будьте у тренді: 6 стильних ідей літнього манікюру (фото)

Стильний манікюр важливий у будь-яку пору року

Навіть якщо ви одягли вбрання за останнім писком моду і дотрималися всіх гарячих трендів літа-2022, така деталь, як неактуальний манікюр, може все зіпсувати. Ваші нігті будуть виглядати не лише доглянутими, а й стильними, якщо знати тренди. До того ж підходящих ідей манікюру на літо – маса.

Як пише "Телеграф", про модні дизайни літнього манікюру розповіла стиліст Ольга під ніком стильноdostupnо в Instagram. У тренді манікюр як спокійніший і нюдовіший, так і яскравіші відтінки з креативним дизайном.

Один із найактуальніших кольорів цього літа – зелений та його відтінки – від салатового до смарагдового. Нігті можуть бути як однотонними, так і в поєднанні з іншими кольорами або лаконічним дизайном.

Свіжі відтінки зеленого

Більш насичений зелений колір

Рожевий – ще один трендовий колір літа. Наймодніший відтінок – так званий колір барбі.

Малиновий на нігтях виглядає дуже соковито

Блиск і металік у тренді не тільки в одязі цього сезону, а також додадуть "родзинки" вашому манікюру. Головне – не перестаратися, а використати яскраві елементи декору зі смаком.

Абстракції в золоті та сріблі

Досить лаконічний, але стильний дизайн

На хвилі залишається і патріотичний манікюр. Поєднання кольорів українського прапора неймовірно красиво виглядає на нігтях.

Неймовірно гарне поєднання кольорів

Головні кольори цього літа

Якщо ви любите так званий френч, то спробуйте не класичний дизайн, а кольоровий. Трохи яскравості ніколи не зашкодить.

Літній френ

Для любительок нюдового дизайну підійдуть молочні відтінки, які також актуально цього літа.

Виглядає дуже елегантно

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