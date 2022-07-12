Не только сандалии и мюли: топ-14 вариантов обуви, которая в моде этим летом (фото)
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В моде как низкий ход, так и каблуки и обувь на платформе
Обувь – важнейшая часть образа, которая или поддержит стиль, или разрушит ваш лук. Этим летом дизайнеры представили уйму трендовых моделей обуви, начиная от традиционных босоножек и сандалий, заканчивая модными клоги и мюли.
Как пишет "Телеграф", гид по летней обуви опубликовала стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram. Судя по ее информации, на выбор модниц в этом сезоне представлены по меньшей мере 14 актуальных вариантов.
Какая обувь в моде летом-2022: низкий ход
Если вы предпочитаете в летнее время обходиться без каблуков, то вам подойдут сандалии на низком ходу или массивной подошве. Еще один трендовый вариант – слайдеры, выполненные в минималистическом стиле. Сторонникам плоского хода понравятся актуальные модели закрытой обуви, которая также нужна в летнем гардеробе: лоферы, балетки и мокасины. Пожалуй, наиболее удобное решение – кеды или кроссовки – также остаются актуальными, в том числе с принтами.
Трендовая обувь этого лета на каблуке
Для более утонченных образов или выходов в свет чаще используется обувь на каблуке. Самый ходовой летний вариант – это босоножки, которые удачно продемонстрирует ноги. Элегантности вашему луку добавят мюли, уже полюбившиеся многим модницам. В тренде туфли с разными носами, а на писке моды – туфли а-ля Мэри Джэйн.
Летняя обувь этого сезона: ультратренды
Если хотите приобрести пару самой-самой модной в этом сезоне обуви, то присмотритесь к таким вариантам: слипоны, клоги, сабо и платформа. С такой летней обувью вы сможете создать стильный и современный лук.
Ранее "Телеграф" рассказал о вещах, которые остаются модными десятилетия кряду.