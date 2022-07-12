Не тільки сандалії та мюлі: топ-14 варіантів взуття, яке в моді цього літа (фото)

У моді як низький хід, так і підбори та взуття на платформі

Взуття – найважливіша частина образу, яка або підтримає стиль, або зруйнує ваш лук. Цього літа дизайнери представили безліч трендових моделей взуття, починаючи від традиційних босоніжок і сандалів, закінчуючи модними клогі та мюлі.

Як пише "Телеграф", гід з літнього взуття опублікувала стилістка Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram. Судячи з її інформації, на вибір модниць цього сезону представлено щонайменше 14 актуальних варіантів.

Яке взуття у моді влітку-2022: низький хід

Якщо ви вважаєте за краще влітку обходитися без підборів, то вам підійдуть сандалії на низькому ходу або масивній підошві. Ще один трендовий варіант – слайдери, виконані у мінімалістичному стилі. Прихильникам плоского ходу сподобаються актуальні моделі закритого взуття, яке також потрібне у літньому гардеробі: лофери, балетки та мокасини. Мабуть, найзручніше рішення – кеди чи кросівки – також залишаються актуальними, зокрема з принтами.

Відмінне рішення для літа

Зручність та мінімалізм

Для більш прохолодної погоди

Широкий вибір

Стильні моделі

Трендове взуття цього літа на підборах

Для більш витончених образів або виходів у світ частіше використовується взуття на підборах. Найходовіший літній варіант – це босоніжки, які вдало продемонструють ноги. Елегантності вашому луку додадуть мюлі, що вже полюбилися багатьом модницям. У тренді туфлі з різними носами, а на писку моди – туфлі а-ля Мері Джейн.

Ефект голих ніг

Елегантні мюлі

На будь-який смак

Літнє взуття цього сезону: ультратренди

Якщо хочете придбати пару наймоднішого в цьому сезоні взуття, то придивіться до таких варіантів: сліпони, клогі, сабо і платформа. З таким літнім взуттям ви зможете створити стильний та сучасний лук.

Ультратренди

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