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Не тільки сандалії та мюлі: топ-14 варіантів взуття, яке в моді цього літа (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без стильного взуття в цьому сезоні не обійтися
Без стильного взуття в цьому сезоні не обійтися

У моді як низький хід, так і підбори та взуття на платформі

Взуття – найважливіша частина образу, яка або підтримає стиль, або зруйнує ваш лук. Цього літа дизайнери представили безліч трендових моделей взуття, починаючи від традиційних босоніжок і сандалів, закінчуючи модними клогі та мюлі.

Як пише "Телеграф", гід з літнього взуття опублікувала стилістка Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram. Судячи з її інформації, на вибір модниць цього сезону представлено щонайменше 14 актуальних варіантів.

Яке взуття у моді влітку-2022: низький хід

Якщо ви вважаєте за краще влітку обходитися без підборів, то вам підійдуть сандалії на низькому ходу або масивній підошві. Ще один трендовий варіант – слайдери, виконані у мінімалістичному стилі. Прихильникам плоского ходу сподобаються актуальні моделі закритого взуття, яке також потрібне у літньому гардеробі: лофери, балетки та мокасини. Мабуть, найзручніше рішення – кеди чи кросівки – також залишаються актуальними, зокрема з принтами.

Літнє взуття 2022
Відмінне рішення для літа
Літнє взуття 2022
Зручність та мінімалізм
Літнє взуття 2022
Для більш прохолодної погоди
Літнє взуття 2022
Широкий вибір
Літнє взуття 2022
Стильні моделі

Трендове взуття цього літа на підборах

Для більш витончених образів або виходів у світ частіше використовується взуття на підборах. Найходовіший літній варіант – це босоніжки, які вдало продемонструють ноги. Елегантності вашому луку додадуть мюлі, що вже полюбилися багатьом модницям. У тренді туфлі з різними носами, а на писку моди – туфлі а-ля Мері Джейн.

Літнє взуття 2022
Ефект голих ніг
Літнє взуття 2022
Елегантні мюлі
Літнє взуття 2022
На будь-який смак

Літнє взуття цього сезону: ультратренди

Якщо хочете придбати пару наймоднішого в цьому сезоні взуття, то придивіться до таких варіантів: сліпони, клогі, сабо і платформа. З таким літнім взуттям ви зможете створити стильний та сучасний лук.

Літнє взуття 2022
Ультратренди

Раніше "Телеграф" розповів про речі, які залишаються модними десятиліття поспіль.

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