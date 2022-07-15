Как оживить свой летний гардероб всего одной вещью: стильные и актуальные варианты (фото)

Стильные сочетания вещей, которые сделают вас королевой красоты.

Зачем тратить время и много денег на покупку кучи вещей, чтобы собрать целую капсулу, если можно всего с помощью одного или двух элементов оживить свой существующий гардероб, сделав его более стильным и актуальным. Главное знать какие тренды в топе этим летом.

Стилист Марина, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником bertram_bunny, в одном из своих постов рассказала, какие летние вещи способны обносить и оживить ваш летний гардероб. Она отмечает, что достаточно всего одного элемента, чтобы образ выглядел свежо и стильно.

Вещи, которые обновят летний гардероб 2022

Универсальное платье, которое можно носить в разных ситуациях.

Эффектные детали. Это может быть рубашка в гавайском стиле, она будет хорошо смотреться и с джинсами/бермудами в городе и в отпуске.

Аксессуары в стиле 00-х. Необязательно воспроизводить все популярные нынче тренды этой эпохи, достаточно просто добавить украшения в виде бабочек, которые были одной из знаковых деталью этого времени.

Минималистичный тренд 90-х. И из него мы можем взять ассиметричную мини-юбку или прямую макси-юбку. Обе невероятно модны в этом сезоне и их можно сочетать со множеством вещей. Не забывайте и о прямой джинсовой миди-юбке — модный и универсальный элемент.

И еще одна юбка — юбка-парео для города, которая сейчас очень актуальна. Ее можно сочетать с различными топами и майками.

А широкие брюки хороши и в городе и на отдыхе. Сочетаются также со многими вещами и хороши в стиле сафари.

Платформы и сандалии на танкетке. Можно носить и джинсами и с платьями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде летом-2022. А также мы писали, какие летние украшения повысят градус стиля в вашем образе.