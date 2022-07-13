Как стильно носить кепку этим летом: топ-12 трендовых образов (фото)
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С модной бейсболкой можно создать уйму потрясающих луков
Бейсболка – один из базовых элементов гардероба и горячий тренд этого лета среди головных уборов. Казалось бы, ее можно сочетать только со спортивным стилем, но это не так. Кепка подойдет под многие луки и сделает их более завершенными. К тому же, головной убор летом не только дань моде, а способ защититься от прямых солнечных лучей.
О том, как стильно носить бейсболку в этом сезоне, пишет стилист Дарья Григора в Instagram. По ее словам, бейсболка — как незаменимый атрибут стиля 90-х — снова стала актуальным аксессуаром. Такой чисто спортивный элемент гардероба сегодня гармонично вписывается не только в спортивные, а наоборот в классические, и даже романтичные образы.
Так, стилист пишет, что на контрасте со структурированными жакетами или миниплатьями, а также в роли цветового акцента бейсболка отлично дополнит образ. Стоит отметить, что бейсболку модницы носят как с луками под каблуки, так и в сочетании с обувью на низком ходу. Бейсболка может стать частью как монохромного лука, к примеру "тотал блэк", так и быть ярким цветным акцентом. Если хотите "поддержать" цветовую гамму, то можете подобрать в тон сумку или же обувь. Что касается прически, то бейсболку надевают на распущенные волосы или же собранные. Уместно выглядит коса или небрежный пучок.
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