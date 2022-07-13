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Готовьтесь ловить на себе восторженные взгляды: формулы стильных сочетаний вещей на лето 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Стильные сочетания одежды на лето 2022 Новость обновлена 13 июля 2022, 11:59
Стильные сочетания одежды на лето 2022

Модные советы, которые помогут вам одеваться стильно.

Дизайнеры щедры на тренды этим летом, как никогда. Среди большого количества трендов, каждая модница сможет подобрать себе образ в разных стилях. А если вы не знаете, как правильно сочетать вещи, чтобы образ выглядеть целостно и стильно, то следующая модная "шпаргалка" наверняка вам поможет.

Стилист Евгения Хает на своей странице в Инстаграм составила подборку готовых стильных сочетаний, на основе которых вы можете выбрать для себя понравившийся вам образ и воплотить его в жизнь. Евгения отмечает, что все "формулы" достаточно просты и понятны.

Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно

Стилист рекомендует обратить внимание на льняные или хлопковые костюмы. Если в вашем гардеробе таких нет, то не помешает приобрести хотя бы один. Их можно миксовать и с топами, и с рубашками, и с футболками. Также Евгения советую купить пару топов и футболок, юбок мини и миди и несколько летних платьев/сарафанов

Что касается обуви, в тренде летом 2022 сандалии с широкими ремешками, босоножки базовые или с длинными завязками по ноге, кеды, лоферы и кроссовки.

Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шорты в моде летом-2022. Дизайнеры порадовали широким выбором и разнообразием фасонов. А также мы писали о самых неоднозначных трендах этого года. В их числе прием с двумя купальниками и обувь, словно "вторая кожа".

Теги:
#Мода #Лето #Стиль