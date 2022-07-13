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Готуйтеся ловити на собі захоплені погляди: формули стильних поєднань речей на літо 2022 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стильні поєднання одягу на літо 2022 Новина оновлена 13 липня 2022, 11:59
Стильні поєднання одягу на літо 2022

Модні поради, які допоможуть вам стильно одягатися.

Дизайнери щедрі на тренди цього літа, як ніколи. Серед великої кількості трендів кожна модниця зможе підібрати собі образ у різних стилях. А якщо ви не знаєте, як правильно поєднувати речі, щоб образ виглядати цілісно та стильно, то наступна модна "шпаргалка" напевно вам допоможе.

Стиліст Євгенія Хаєт на своїй сторінці в Інстаграм склала добірку готових стильних поєднань, на основі яких ви можете вибрати для себе образ, що сподобався, і втілити його в життя. Євгенія зазначає, що всі "формули" досить прості та зрозумілі.

Що одягнути цього літа, щоб виглядати стильно

Стиліст рекомендує звернути увагу на лляні чи бавовняні костюми. Якщо у вашому гардеробі таких немає, то не завадить придбати хоча б один. Їх можна міксувати і з топами, і з сорочками, і футболками. Також Євгенія раджу купити пару топів та футболок, спідниць міні та міді та кілька літніх суконь/сарафанів

Що стосується взуття, в тренді влітку 2022 сандалі з широкими ремінцями, базові босоніжки або з довгими зав’язками по нозі, кеди, лофери і кросівки.

Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно
Что надеть этим летом, чтобы выглядеть стильно

Раніше "Телеграф" розповідав, які шорти модні влітку-2022. Дизайнери порадували широким вибором та різноманітністю фасонів. А також ми писали про найнеоднозначніші тренди цього року. У тому числі прийом із двома купальниками та взуття, немов "друга шкіра".

Теги:
#Мода #Літо #Стиль