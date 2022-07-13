Як стильно носити кепку цього літа: топ-12 трендових образів (фото)

З модною бейсболкою можна створити безліч приголомшливих луків

Бейсболка – один із базових елементів гардеробу та гарячий тренд цього літа серед головних уборів. Здавалося б, її можна поєднувати лише із спортивним стилем, але це не так. Кепка підійде під багато луків і зробить їх більш завершеними. До того ж, головний убір влітку не лише данина моді, а й спосіб захиститися від прямих сонячних променів.

Про те, як стильно носити бейсболку цього сезону, пише стилістка Дар’я Григора в Instagram. За її словами, бейсболка — як незамінний атрибут стилю 90-х — знову стала актуальним аксесуаром. Такий суто спортивний елемент гардеробу сьогодні гармонійно вписується не лише у спортивні, а навпаки у класичні та навіть романтичні образи.

Так, стилістка пише, що на контрасті зі структурованими жакетами чи мінісукнями, а також у ролі колірного акценту бейсболка чудово доповнить образ. Варто відзначити, що бейсболку модниці носять як із луками під підбори, так і в поєднанні із взуттям на низькому ходу. Бейсболка може стати частиною монохромного луку, наприклад "тотал блек", так і бути яскравим кольоровим акцентом. Якщо хочете "підтримати" кольорову гаму, то можете підібрати в тон сумку або взуття. Що стосується зачіски, то бейсболку надягають на розпущене волосся або зібране. Доречно виглядає коса чи недбалий пучок.

Бейсболки чудово гармонують з піджаками

Яскраву кепку вдягла Ратаковськи

Монохром з бейсболкою виглядає дуже стильно

У прохолоднішу погоду цю кепку теж можна носити

Поєднуйте бейсболку за кольором з іншими елементами луку

У спеку без цього головного убору просто нестерпно

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