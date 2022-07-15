Маст-хэв лета 2022: как правильно носить платье-рубашку (фото)

Правильно подобранный образ — залог хорошего настроения.

Платье-рубашка — это отличный и очень стильный вариант на жаркую погоду. Эта вещь настолько универсальна, что может по праву называться маст-хэвом летнего гардероба 2022. Такой наряд даже можно использовать как домашнее платье. Однако, даже такой универсальный наряд также необходимо стилизовать и дополнять акцентами, чтобы образ был целостным.

Стилист Оксана Денисова, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником effection_lady, рассказала, как стильно сочетать платье-рубашку и с чем, чтобы выглядеть неотразимой. Также помимо "теории" стилист наглядно показала несколько вариантов, как можно это сделать.

Как носить платье-рубашку этим летом:

Со стильной обувью: ботильоны-казаки (можно с открытым мысом), сандалии, кроссовки, мюли, кеды.

Миксовать с другими элементами: джинсы+топы или футболки, косуха, джинсовка, тренч, длинный кардиган или жилет.

Также Денисова отмечает, что при создании образа главное соблюдать правило баланса. Если вещь сама по себе яркая и акцентная, то добавлять нужно лишь спокойные элементы, а если базовая, то наоборот нужны акценты.

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