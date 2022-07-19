Как носить самые модные джинсы этого лета: топ-6 стильных образов (фото)

С трендовыми широкими джинсами можно создавать уйму стильных луков

Без комфортных джинсов летом обойтись невозможно. На пике моды – широкие джинсы. К тому же, этот фасон считается едва ли не базовым. Такие джинсы не выходят из моды который сезон кряду. Данная вещь очень универсальна и позволяет создавать комбинации с различными стилями.

О том, с чем сочетать ультратрендовый фасон джинсов в этом сезоне, пишет стилист Ольга под ником stilnodostupno в Instagram. Исходя из рекомендаций стилиста, есть по меньшей мере шесть вариантов стильных формул с широкими джинсами.

Так, стилист пишет, что широкие джинсы в этом году в топе. Немаловажно, что дизайнеры предлагают всевозможные варианты брюк с любой посадкой: средней, на талии или низкой. И это неудивительно, потому что тренд на расслабленность набирает обороты, считает стилист.

Носить широкие джинсы можно в летних расслабленных образах, сочетая с майками. Обуть в таком случае можно как низкий ход, так и обувь на каблуке. Кроме того, с таким фасоном легко составить минималистический лук, используя базовые вещи летнего гардероба – рубашку из натуральной ткани и топ. А еще попробуйте надеть кепку, которая защитит от прямых солнечных лучей и завершит образ.

Модные летние луки

Удобно и лаконично

Если хотите создать более экстравагантный наряд, то вам наверняка понравится стильная формула с укороченным жакетом. Не менее эффектно смотрятся прямые джинсы в комбинации с пиджаками а-ля с мужского плеча.

Оригинальная стильная формула

Акцент на объеме

Женственно и соблазнительно выглядят луки, состоящие из широких джинсов и корсетов, надетых на голое тело. Легкость и воздушность помогут создать блузы, которые также замечательно гармонируют с модным фасоном брюк.

Гармоничные образы

Утонченность и воздушность

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