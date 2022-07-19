Як носити модні джинси цього літа: топ-6 стильних образів (фото)

З трендовими широкими джинсами можна створювати безліч стильних луків

Без комфортних джинсів влітку обійтись неможливо. На вершині моди – широкі джинси. До того ж, цей фасон вважається чи не базовим. Такі джинси не виходять з моди який сезон поспіль. Ця річ дуже універсальна і дозволяє створювати комбінації з різними стилями.

Про те, з чим поєднувати ультратрендовий фасон джинсів цього сезону, пише стилістка Ольга під ніком stilnodostupnо в Instagram. Виходячи з рекомендацій стилістки, є щонайменше шість варіантів стильних формул із широкими джинсами.

Так, стилістка пише, що широкі джинси цього року в топі. Важливо, що дизайнери пропонують різні варіанти штанів з будь-якою посадкою: середньою, на талії або низькою. І це не дивно, бо тренд на розслабленість набирає обертів, вважає стилістка.

Носити широкі джинси можна у літніх розслаблених образах, поєднуючи з майками. Взути в такому випадку можна як низький хід, так і взуття на підборах. Крім того, з таким фасоном легко скласти мінімалістичний лук, використовуючи базові речі літнього гардеробу – сорочку із натуральної тканини і топ. А ще спробуйте надіти кепку, яка захистить від прямого сонячного проміння і завершить образ.

Модні літні луки

Зручно та лаконічно

Якщо хочете створити більш екстравагантне вбрання, то вам, напевно, сподобається стильна формула з укороченим жакетом. Не менш ефектно виглядають прямі джинси в комбінації з піджаками а-ля з чоловічого плеча.

Оригінальна стильна формула

Акцент на об'ємі

Жіночно і спокусливо виглядають луки, що складаються з широких джинсів та корсетів, одягнених на голе тіло. Легкість і повітряність допоможуть створити блузи, які також чудово гармонують із модним фасоном штанів.

Гармонійні образи

Витонченість та легкість

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