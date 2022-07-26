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Простые, но эффектные украшения, которые сделают ваш образ дорогим (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Серьги-гвоздики и браслеты-кафы - всегда в тренде Новость обновлена 26 июля 2022, 08:32
Серьги-гвоздики и браслеты-кафы - всегда в тренде

Ювелирные украшения всегда добавляют образу элегантности и изысканности.

Чтобы создать красивый и элегантный образ, который будет смотреться очень "дорого", необязательно покупать дорогостоящие вещи. Обратите внимание на различные аксессуары, в частности стильные украшения и головные уборы. Всего одна маленькая цепочка или браслет, подобранные правильно, создадут эффект богатства.

Ювелирный "гардероб" так же как и обычный подбирается по личным предпочтениям. Однако и в нем есть базовые элементы, которые подойдут под любой образ и стиль. А также их существует большой выбор, поэтому каждый подберет себе что-нибудь по душе, пишет prostoway.

Украшения, которые создают дорогой образ

  • Серьги-гвоздики — милое, ненавязчивое украшение с камнями или жемчугом украсит как вечерний, так повседневный образ.
Украшения, которые создают дорогой образ
  • Теннисный браслет — элегантное украшение, которое будет эффектно смотреться на вашей руке, особенно варианты с камнями и кристаллами.
Украшения, которые создают дорогой образ
  • Сотуар или длинное тонкое колье – идеальный вариант как для вечернего, так и для повседневного образа. Такое ожерелье подойдет как к джинсам и рубашке, так и к вечернему платью. Также его можно носить задом наперед, чтобы подчеркнуть открытую спину.
Украшения, которые создают дорогой образ
Украшения, которые создают дорогой образ
  • Двойные браслеты-кафы — здесь главное не переборщить и помнить, что "чем больше украшение, тем проще должна быть его форма и декор".
Украшения, которые создают дорогой образ

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