Простые, но эффектные украшения, которые сделают ваш образ дорогим (фото)

Ювелирные украшения всегда добавляют образу элегантности и изысканности.

Чтобы создать красивый и элегантный образ, который будет смотреться очень "дорого", необязательно покупать дорогостоящие вещи. Обратите внимание на различные аксессуары, в частности стильные украшения и головные уборы. Всего одна маленькая цепочка или браслет, подобранные правильно, создадут эффект богатства.

Ювелирный "гардероб" так же как и обычный подбирается по личным предпочтениям. Однако и в нем есть базовые элементы, которые подойдут под любой образ и стиль. А также их существует большой выбор, поэтому каждый подберет себе что-нибудь по душе, пишет prostoway.

Украшения, которые создают дорогой образ

Серьги-гвоздики — милое, ненавязчивое украшение с камнями или жемчугом украсит как вечерний, так повседневный образ.

Теннисный браслет — элегантное украшение, которое будет эффектно смотреться на вашей руке, особенно варианты с камнями и кристаллами.

Сотуар или длинное тонкое колье – идеальный вариант как для вечернего, так и для повседневного образа. Такое ожерелье подойдет как к джинсам и рубашке, так и к вечернему платью. Также его можно носить задом наперед, чтобы подчеркнуть открытую спину.

Двойные браслеты-кафы — здесь главное не переборщить и помнить, что "чем больше украшение, тем проще должна быть его форма и декор".

Ранее "Телеграф" писал, с чем носить летом-2022 жилет — этот тренд стоит надевать на голое тело, и не только под пиджак.