Прості, але ефектні прикраси, які зроблять ваш образ дорогим (фото)

Ювелірні прикраси завжди додають образу елегантності та вишуканості.

Щоб створити красивий і елегантний образ, який виглядатиме дуже "дорого", необов’язково купувати дорогі речі. Зверніть увагу на різні аксесуари, зокрема стильні прикраси та головні убори. Всього один маленький ланцюжок або браслет, підібрані правильно, створять ефект багатства.

Ювелірний "гардероб" так само як і звичайний підбирається за особистими уподобаннями. Однак і в ньому є базові елементи, які підійдуть під будь-який образ та стиль. А також їх існує великий вибір, тому кожен підбере собі щось до душі, пише prostoway.

Прикраси, що створюють дорогий образ

Сережки-гвоздики — мила, ненав’язлива прикраса з камінням або перлами прикрасить як вечірній, так і повсякденний образ.

Тенісний браслет — елегантна прикраса, яка буде ефектно виглядати на вашій руці, особливо варіанти з камінням та кристалами.

Сотуар або довге тонке кольє — ідеальний варіант як вечірнього, так і повсякденного образу. Таке намисто підійде як до джинсів і сорочки, так і до вечірньої сукні. Також його можна носити задом наперед, щоб наголосити на відкритій спині.

Подвійні браслети-кафи — тут головне не переборщити і пам’ятати, що "чим більше прикраса, тим простіше має бути його форма та декор".

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