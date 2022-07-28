Какие платья в моде этим летом: топ-7 самых трендовых фасонов (фото)

Стилист рассказала, какие платья нужно успеть купить до наступления осени

Летом-2022 дизайнеры порадовали изобилием моделей, фасонов, фактур и расцветок платьев. Без этого атрибута невозможен ни один летний гардероб. Главное, чтобы платье было актуальным, не выглядело устаревшим и подчеркивало достоинства фигуры.

О том, какие платья в трендах в этом сезоне, рассказала в Instagram стилист Ольга под ником stilnodostupno. Исходя из ее рекомендаций, этим летом стоит успеть примерить как минимум семь модных фасонов платьев.

В летнее время актуальны так называемые чайные платья свободного кроя. Обычно они выполнены из комфортных для жары материалов, так что станут любимыми в вашем летнем гардеробе.

Воздушные летние платья

Если вы хотите быть в центре внимания, то стоит остановиться на платье яркого цвета. Это могут быть, к примеру, оттенки розового, малинового, голубого, синего.

Модные летние платья

Пожалуй, самый женственный вариант платья на лето – облегающий крой и цветочный принт. В таком луке вы покорите все мужские сердца.

Эффектные фасоны

Не обойтись в жаркий период без одежды из натуральных тканей. К счастью, платья из льна остаются актуальными. К тому же, это не только стильно, а и очень удобно.

Комфорт и стиль

Маст хэв для лета – белое платье. Невесомая ткань будет отлично носиться в летний зной, а белый цвет отражать лучи палящего солнца.

Обязательное платье для лета

Вязаные изделия на пике трендов в этом сезоне. Такие модные платья могут быть более закрытыми или же иметь пикантные акценты.

Трендовые варианты платьев

Если вы любите минималистический черный цвет, то смело приобретайте такое платье. С ним можно составить как кэжуал-лук, так и образ в романтическом стиле.

Элегантный черный

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь в моде летом 2022 года. Остаются актуальными как босоножки с тонкими ремешками, так и дутые шлепанцы на массивной подошве.