Які сукні в моді цього літа: топ-7 найтрендовіших фасонів (фото)

Стилістка розповіла, які сукні потрібно встигнути купити до осені

Влітку-2022 дизайнери порадували різноманітністю моделей, фасонів, фактур і кольорів суконь. Без цього атрибуту неможливий жоден літній гардероб. Головне, щоб сукня була актуальною, не виглядала застарілою і підкреслювала переваги фігури.

Про те, які сукні в трендах цього сезону, розповіла в Instagram стилістка Ольга під ніком stilnodostupnо. Виходячи з її рекомендацій, цього літа варто встигнути приміряти як мінімум сім модних фасонів суконь.

Влітку актуальні так звані чайні сукні вільного крою. Зазвичай вони виконані з комфортних для спеки матеріалів, тому стануть улюбленими у вашому літньому гардеробі.

Повітряні літні сукні

Якщо ви хочете бути в центрі уваги, варто зупинитися на сукні яскравого кольору. Це може бути, наприклад, відтінки рожевого, малинового, блакитного, синього.

Модні літні сукні

Мабуть, найбільш жіночний варіант сукні на літо — крій, що облягає, і квітковий принт. У такому луку ви підкорите всі чоловічі серця.

Ефектні фасони

Не обійтися у спекотний період без одягу із натуральних тканин. На щастя, сукні із льону залишаються актуальними. До того ж це не тільки стильно, а й дуже зручно.

Комфорт та стиль

Маст хев для літа – біле плаття. Невагома тканина відмінно буде носитися в літню спеку, а білий колір відображатиме промені розпеченого сонця.

Обов’язкова сукня для літа

В’язані вироби на піку трендів цього сезону. Такі модні сукні можуть бути більш закритими або мати пікантні акценти.

Трендові варіанти суконь

Якщо ви любите мінімалістичний чорний колір, то сміливо купуйте таку сукню. З ним можна скласти як кежуал-лук, так і образ у романтичному стилі.

Елегантний чорний

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття у моді влітку 2022 року. Залишаються актуальними як босоніжки з тонкими ремінцями, так і дуті шльопанці на масивній підошві.