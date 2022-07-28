Рус

Які сукні в моді цього літа: топ-7 найтрендовіших фасонів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
805
Сукня – незамінний атрибут літнього гардеробу Новина оновлена 28 липня 2022, 16:23
Сукня – незамінний атрибут літнього гардеробу

Стилістка розповіла, які сукні потрібно встигнути купити до осені

Влітку-2022 дизайнери порадували різноманітністю моделей, фасонів, фактур і кольорів суконь. Без цього атрибуту неможливий жоден літній гардероб. Головне, щоб сукня була актуальною, не виглядала застарілою і підкреслювала переваги фігури.

Про те, які сукні в трендах цього сезону, розповіла в Instagram стилістка Ольга під ніком stilnodostupnо. Виходячи з її рекомендацій, цього літа варто встигнути приміряти як мінімум сім модних фасонів суконь.

Влітку актуальні так звані чайні сукні вільного крою. Зазвичай вони виконані з комфортних для спеки матеріалів, тому стануть улюбленими у вашому літньому гардеробі.

Які сукні в моді 2022
Повітряні літні сукні

Якщо ви хочете бути в центрі уваги, варто зупинитися на сукні яскравого кольору. Це може бути, наприклад, відтінки рожевого, малинового, блакитного, синього.

Які сукні в моді 2022
Модні літні сукні

Мабуть, найбільш жіночний варіант сукні на літо — крій, що облягає, і квітковий принт. У такому луку ви підкорите всі чоловічі серця.

Які сукні в моді 2022
Ефектні фасони

Не обійтися у спекотний період без одягу із натуральних тканин. На щастя, сукні із льону залишаються актуальними. До того ж це не тільки стильно, а й дуже зручно.

Які сукні в моді 2022
Комфорт та стиль

Маст хев для літа – біле плаття. Невагома тканина відмінно буде носитися в літню спеку, а білий колір відображатиме промені розпеченого сонця.

Які сукні в моді 2022
Обов’язкова сукня для літа

В’язані вироби на піку трендів цього сезону. Такі модні сукні можуть бути більш закритими або мати пікантні акценти.

Які сукні в моді 2022
Трендові варіанти суконь

Якщо ви любите мінімалістичний чорний колір, то сміливо купуйте таку сукню. З ним можна скласти як кежуал-лук, так і образ у романтичному стилі.

Які сукні в моді 2022
Елегантний чорний

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття у моді влітку 2022 року. Залишаються актуальними як босоніжки з тонкими ремінцями, так і дуті шльопанці на масивній підошві.

Теги:
#Мода #Стиль #Плаття