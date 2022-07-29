Как стильно носить футболку с принтом: топ-10 трендовых летних образов (фото)

С принтованными футболками можно составить уйму модных луков

Один из обязательных атрибутов летнего гардероба – футболка. Их должно быть несколько, и не только базовые и однотонные фасоны. В этом сезоне дизайнеры представили разнообразие принтов, которые украшают летние футболки.

О том, как стильно носить принтованные футболки и с чем их сочетать, пишет стилист Дарья Григора в своем Instagram-блоге. По ее словам, этот уже привычный для нас элемент гардероба сегодня почти базовый, даже несмотря на принты. Но именно это является особенностью этих футболок, благодаря которой они могут интересно дополнять любые образы.

Пожалуй, наиболее оптимальный вариант для летнего зноя это комбинация футболки с принтом и шорт или же велосипедок. Это не только удобно, а и стильно. А принт сделает образ не таким повседневным и скучным.

Футболка и шорты - удачное сочетание

Можно и под каблук, и под низкий ход

Есть масса вариантов луков с брюками и футболками с принтами. Рисунок на футболке может перекликаться с расцветкой низа, будь то цвет или орнамент. Всегда стильно смотрятся фирменные надписи на футболках. Смело составляйте и луки с принтованными футболками, которые могут быть весьма яркими.

Яркие решения

Соблюдайте цветовые акценты

Принт на черной футболке смотрится особенно стильно

Добавим, что лук с принтованной футболкой можно носить как под обувь на каблуке, так и обуть кроссовки или кеды на низком ходу, а также летние шлепанцы и сандалии.

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь в моде летом 2022 года. Остаются актуальными как босоножки с тонкими ремешками, так и дутые шлепанцы на массивной подошве.