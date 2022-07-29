Як стильно носити футболку з принтом: топ-10 трендових літніх образів (фото)

З принтованими футболками можна скласти безліч модних луків

Один із обов’язкових атрибутів літнього гардеробу – футболка. Їх має бути кілька, і не лише базові та однотонні фасони. Цього сезону дизайнери представили різноманітність принтів, які прикрашають літні футболки.

Про те, як стильно носити принтовані футболки і з чим їх поєднувати, пише стилістка Дар’я Григора у своєму Instagram-блозі. За її словами, цей звичний для нас елемент гардеробу сьогодні майже базовий, навіть незважаючи на принти. Але саме це особливість цих футболок, завдяки якій вони можуть цікаво доповнювати будь-які образи.

Мабуть, найбільш оптимальний варіант для літньої спеки це комбінація футболки з принтом і шорт або велосипедок. Це не лише зручно, а й стильно. А принт зробить образ не таким повсякденним та нудним.

Футболка та шорти — вдале поєднання

Можна і під каблук, і під низький хід

Є безліч варіантів луків зі штанами та футболками з принтами. Малюнок на футболці може перегукуватися з забарвленням низу, будь то колір чи орнамент. Завжди стильно виглядають фірмові написи на футболках. Сміливо складайте і луки з принтованими футболками, які можуть бути дуже яскравими.

Яскраві рішення

Дотримуйтесь колірних акцентів

Принт на чорній футболці виглядає особливо стильно

Додамо, що лук з принтованою футболкою можна носити як під взуття на підборах, так і взути кросівки або кеди на низькому ходу, а також літні шльопанці й сандалії.

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття в моді влітку 2022 року. Залишаються актуальними як босоніжки з тонкими ремінцями, так і дуті шльопанці на масивній підошві.