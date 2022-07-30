Как создать интересный и модный образ в любое время года: советы стилиста (фото)

Создавая стильный лук, не забывайте, что образ должен быть вашим отражением.

Даже самые трендовые платья или юбки-мини сезона лето 2022, нужно уметь правильно носить и сочетать, чтобы образ не был скучным, или вовсе не стильным. Чтобы избежать подобных эксцессов, нужно знать, как создавать модные луки, чтобы все окружающие были в восторге.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась некоторыми приемами и секретами, которые используют стилисты для создания интересных и стильных образов. Следуя этим подсказкам, каждая модница сумеет создать стильный гардероб, в котором все вещи будут сочетаться между собой.

Как создать стильный образ: советы стилиста

Аксессуары — украшения, сумки, обувь. Они могут быть как акцентными, так и достаточно нейтральными. Аксессуары могут радикально изменить настроение образа, градус нарядность и даже стиль.

Дополнительные слоя одежды. Грамотно собранный многослойный образ хочется рассматривать. Чтобы чувствовать себя свободно, а не как "капуста", каждый последующий слой должен быть немного свободнее предыдущего.

Цветовые акценты. К нейтральной базе обязательно нужно добавить 1-2 ярких акцентов или же можно собрать монохромный образ. Белый/черный/серый/бежевый — это цвета, которые также можно носить стильно, однако в таком луке многое зависит от того, какие фасоны используются.

Различные фактуры. Чем больше они будут отличаться, тем интереснее будет комплект. Например, шероховатая и гладкая текстура (джинс + шелк), пушистая и блестящая (мех + атлас) и т.д. Ранее считалось, что сочетать разные фактуры если не запрещено, то нежелательно. Сейчас все иначе, мы можем смело экспериментировать.

Сочетание принтов. Для начала можно начать с малого и добавить всего одну принтованную ведь к однотонной одежде. Также не надо забывать и об уместности, и не использовать активные, яркие принты когда собираетесь на бизнес-встречу или на консервативную работу.

Сочетание стилей. Обычно у каждой девушки в фаворитах несколько стилей и, если их грамотно смешать, то можно создать интересные и небанальные аутфиты. Попробуйте совместить элегантность и спорт, или женственность и брутальность. Привычные вещи заиграют по-новому.

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