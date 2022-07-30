Як створити цікавий та модний образ у будь-яку пору року: поради стиліста (фото)

Створюючи стильний лук, не забувайте, що образ має бути вашим відображенням.

Навіть найтрендовіші сукні або спідниці-міні сезону літо 2022, потрібно вміти правильно носити та поєднувати, щоб образ не був нудним, або зовсім не стильним. Щоб уникнути подібних ексцесів, потрібно знати, як створювати модні луки, щоб усі оточуючі були у захваті.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася деякими прийомами та секретами, які використовують стилісти для створення цікавих та стильних образів. Дотримуючись цих підказок, кожна модниця зуміє створити стильний гардероб, в якому всі речі поєднуються між собою.

Як створити стильний образ: поради стиліста

Аксесуари – прикраси, сумки, взуття. Вони можуть бути як акцентними, і досить нейтральними. Аксесуари можуть радикально змінити настрій образу, градус ошатність і навіть стиль.

Додатковий шар одягу. Грамотно зібраний багатошаровий образ хочеться розглядати. Щоб почуватися вільно, а не як "капуста", кожен наступний шар повинен бути трохи вільнішим за попередній.

Колірні акценти. До нейтральної бази обов’язково потрібно додати 1-2 яскравих акцентів або можна зібрати монохромний образ. Білий/чорний/сірий/бежевий — це кольори, які також можна носити стильно, проте в такій цибулі залежить від того, які фасони використовуються.

Різні фактури. Чим більше вони відрізнятимуться, тим цікавішим буде комплект. Наприклад, шорстка і гладка текстура (джинс + шовк), пухнаста та блискуча (хутро + атлас) і т.д. Раніше вважалося, що поєднувати різні фактури, якщо не заборонено, то небажано. Зараз все інакше ми можемо сміливо експериментувати.

Поєднання принтів. Для початку можна почати з малого і додати всього одну принтовану до однотонного одягу. Також не треба забувати і про доречність, і не використовувати активні, яскраві принти, коли збираєтеся на бізнес-зустріч або на консервативну роботу.

Поєднання стилів. Зазвичай у кожної дівчини у фаворитах кілька стилів і, якщо їх грамотно змішати, можна створити цікаві та небанальні аутфіти. Спробуйте поєднати елегантність та спорт, або жіночність та брутальність. Звичні речі заграють по-новому.

Раніше "Телеграф" писав, з чим носити влітку-2022 жилет — цей тренд варто одягати на голе тіло, і не лише під жакет.