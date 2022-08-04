Какая одежда сделает стильным любой образ: топ-9 вещей, которые должны быть у каждой (фото)
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Есть одежда, без которой просто не обойтись
Даже если вы разбираетесь в горячих трендах сезона, ваш лук может выглядеть безвкусно и нелепо. Очень важно знать так называемые вещи, которые делают стиль. Будь такая одежда в вашем гардеробе и вы не будете ломать голову над тем, что надеть и как сочетать модные тенденции.
О том, какие вещи сделают вас стильной, рассказывает стилист Янина Капишина в Instagram. В ее модной шпаргалке есть как минимум девять правил, которые помогут сформировать актуальный и универсальный гардероб.
В топ вещей, которые укажут на ваш исключительный вкус, входят прямые или широкие джинсы с хорошей посадкой. Кроме того, ни один гардероб невозможен без пиджака: выбирайте прямой или приталенный фасон, немного удлиненный, ткань должна быть плотной.
Бретонка – полосатая футболка, еще один маст хэв для каждой модницы. Что касается обуви, то в любое время года не обойтись без белых кед: они завершат и поддержат образ едва ли не в любом стиле.
Стилист советует обратить внимание на светлые цвета, которые повысят градус стиля и сделают образ элегантным. Она уверяет, что мнение о том, якобы светлые цвета полнят – миф да и только.
Еще один стильный прием – монохром – сочетание одного цвета, но разных оттенков. Стилист рекомендует выбирать благородный цвет, который подходит именно вам.
Важное правило, которое сделает вас стильной, заключается в простоте и сочетании фактур. К примеру, можете соединить кожу и шелк, пряжу и костюмную ткань, джинс и кашемир.
Кроме того, стилист называет всегда уместным прямой крой и полуприталенный силуэт.
Если хотите добавить акцент, то трендовая деталь в образе должна быть только одна, подчеркивает стилист.
Также смело добавляйте в ваш гардероб мужские вещи. Рубашка или пиджак с мужского плеча подчеркивают хрупкость и нежность, а еще создают более расслабленный образ.
Ранее "Телеграф" писал, какая одежда остается модной вне времени и тенденций.