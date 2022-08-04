Який одяг зробить стильним будь-який образ: топ-9 речей, які мають бути у кожної (фото)

Є одяг, без якого просто не обійтися

Навіть якщо ви розумієтеся на гарячих трендах сезону, ваш лук може виглядати без смаку і безглуздо. Дуже важливо знати так звані речі, які роблять стиль. Будь такий одяг у вашому гардеробі і ви не ламатимете голову над тим, що одягти і як поєднувати модні тенденції.

Про те, які речі зроблять вас стильною, розповідає стилістка Яніна Капішина у Instagram. У її модній шпаргалці є щонайменше дев’ять правил, які допоможуть сформувати актуальний та універсальний гардероб.

До топ речей, які вкажуть на ваш винятковий смак, входять прямі чи широкі джинси з гарною посадкою. Крім того, жоден гардероб неможливий без піджака: вибирайте прямий або приталений фасон, трохи подовжений, тканина має бути щільною.

Бретонка — смугаста футболка, ще один маст хев для кожної модниці. Що стосується взуття, то в будь-яку пору року не обійтися без білих кед: вони завершать і підтримають образ чи не в будь-якому стилі.

Стилістка радить звернути увагу на світлі кольори, які підвищать градус стилю та зроблять образ елегантним. Вона запевняє, що думка про те, нібито світлі кольори повнять – міф та й годі.

Базові речі будь-якого гардеробу

Колір може підвищити градус стилю у вашому образі

Кеди та бретонка — обов’язкові атрибути для багатьох луків

Ще один стильний прийом – монохром – поєднання одного кольору, але різних відтінків. Стилістка рекомендує вибирати шляхетний колір, який підходить саме вам.

Важливе правило, яке зробить вас стильною, полягає у простоті та поєднанні фактур. Наприклад, можете поєднати шкіру та шовк, пряжу й костюмну тканину, джинс і кашемір.

Крім того, стилістка називає завжди доречним прямий крій та напівприталений силует.

Якщо хочете додати акцент, то трендова деталь в образі має бути лише одна, підкреслює стилістка.

Також сміливо додайте у ваш гардероб чоловічі речі. Сорочка або піджак із чоловічого плеча підкреслюють крихкість і ніжність, а ще створюють більш розслаблений образ.

Вибирайте світлі відтінки та приталені силуети.

Просте й стильне поєднання фактур завжди виглядає актуально

Раніше "Телеграф" писав, який одяг залишається модним поза часом та тенденціями.