Не только экомех и стиль "Барби": топ-8 трендов осени, в которых вы будете выглядеть суперстильно (фото)

Парочку осенних трендов можно взять себе на заметку уже сейчас

Лето подходит к завершению и уже пора задумываться о том, как стильно утеплиться. К тому же, дизайнеры уже представили осенние коллекции и наметили несколько главных трендов будущего сезона. Некоторые из подиумных луков пригодны для ношения в реальной жизни, а кое-что, скорее, подойдет лишь для особых случаев.

О главных трендах осени 2022 года рассказала стилист Яна Платонова в Instagram. Исходя из рекомендаций модного эксперта, есть по меньшей мере восемь тенденций предстоящего сезона, к которым стоит присмотреться прямо сейчас.

Так, этой осенью дизайнеров вдохновляют бурные 90-е. Поэтому одежда вашей юности или из маминого шкафа может снова стать актуальной, если умело вписать ее в образ.

Эстетика 90-х в моде

В топе так называемый стиль "Барби" – популярнейшей куклы, которая всегда облачалась в яркий розовый. В таких оттенках вы не останетесь незамеченной.

Розовый бум

Мода на всевозможные вырезы плавно перекочевала в осень. С таким акцентом ваш лук будет самым актуальным.

Пикантные акценты

Как ни странно, но осенью дизайнеры предлагают носить миниюбки, в том числе ультракороткие. Но в отличие от жаркой погоды, сочетать их нужно с жакетами и кардиганами.

Летний гардероб еще пригодится

Шоколад, карамель, корица – это не набор ингредиентов для осеннего напитка, а оттенки самого модного цвета осени-2022. Коричневый буквально покорил модные подмостки в этом сезоне.

Коричневый цвет - король этой осени

Вместе с миниюбками, которые выглядят довольно по-летнему, остаются с нами осенью и майки. Конечно, они служат как один из слоев образа.

Базовая вещь

Корсеты, которые летом многие модницы надевали прямо на голое тело, осенью не потеряют актуальности. Можно носить и отдельно, и как второй слой.

Женственно и супермодно

Искусственный мех, или как его еще называют "экомех" – долгосрочный макротренд. Изделия из меха могут быть, в том числе, очень яркими и насыщенными.

Экологичный выбор

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.