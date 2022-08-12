Не тільки екохутро та стиль "Барбі": топ-8 трендів осені, в яких ви виглядатимете суперстильно (фото)

Парочку осінніх трендів можна взяти собі на замітку вже зараз

Літо підходить до завершення і вже час думати про те, як стильно утеплитися. До того ж, дизайнери вже представили осінні колекції та намітили кілька головних трендів майбутнього сезону. Деякі з подіумних луків придатні для носіння в реальному житті, а дещо швидше підійде лише для особливих випадків.

Про головні тренди осені 2022 року розповіла стилістка Яна Платонова в Instagram. Виходячи з рекомендацій модної експертки, є щонайменше вісім тенденцій майбутнього сезону, до яких варто придивитися прямо зараз.

Так, цієї осені дизайнерів надихають бурхливі 90-ті. Тому одяг вашої юності або з маминої шафи може знову стати актуальним, якщо вміло вписати його в образ.

Естетика 90-х у моді

У топі так званий стиль "Барбі" – найпопулярнішої ляльки, яка завжди одягалася у яскравий рожевий. У таких відтінках ви не залишитеся непоміченою.

Рожевий бум

Мода на всілякі вирізи плавно перекочувала в осінь. З таким акцентом ваш лук буде найактуальнішим.

Пікантні акценти

Як не дивно, але восени дизайнери пропонують носити мініспідниці, в тому числі ультракороткі. Але на відміну від спекотної погоди, поєднувати їх потрібно з жакетами та кардиганами.

Літній гардероб ще знадобиться

Шоколад, карамель, кориця – це не набір інгредієнтів для осіннього напою, а відтінки наймоднішого кольору осені-2022. Коричневий буквально підкорив модні підмостки цього сезону.

Коричневий колір — король цієї осені

Разом з мініспідницями, які виглядають досить по-літньому, залишаються з нами восени й майки. Звичайно, вони служать як один із шарів образу.

Базова річ

Корсети, які влітку багато модниць одягали прямо на голе тіло, восени не втратять актуальності. Можна носити й окремо, і як другий шар.

Жіночно і супермодно

Штучне хутро, або як його ще називають "екохутро" — довгостроковий макротренд. Вироби з хутра можуть бути, у тому числі, дуже яскравими та насиченими.

Екологічний вибір

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.