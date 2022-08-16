Идеально впишутся в любой образ: варианты "низа", которые должны быть в гардеробе каждой девушки (фото)
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Эти вещи сочетаются со всеми вещами в гардеробе.
Есть вещи, которые в тренде только один или несколько сезонов, а есть "вечные" модели и варианты, которые всегда сморятся уместно и стильно. Если каждый сезон покупать новые вещи, то таким образом сложно будет сохранить какие-либо сбережения, ведь все деньги будут идти только на одежду. Поэтому логичнее и экономнее будет создать базовый гардероб, которых всегда будет стильным.
Сегодня мы хотим рассказать о базовых "низах". Базовый низ можно использовать в большем количестве образов, а значит, что именно в них стоит вкладываться и приобрести качественные варианты, которые всегда в моде, пишет prostoway.
Прямые темно-синие джинсы
Классический вариант из всех, которые существуют. Эта модель – отличный и универсальный вариант на каждый день.
Брюки с высокой посадкой
Брюки на высокой талии – идеальный вариант для рабочих будней и для похода в музей или театр. Такие модели отлично моделируют фигуру и смотрятся стильно.
Юбка миди
Юбка длины миди: карандаш, плиссированная, расклешенная, — модели, которые подходят для любого случая. Они всегда смотрятся элегантно и женственно.
Светлые джинсы
Светлые джинсы – альтернатива обычным вариантам, которая выглядит свежо и стильно. Выбирайте прямые или свободные варианты.
Шорти-бермуди
Шорты-бермуды — модель для девушек, которые не боятся экспериментировать и пробовать новое в стиле. Такой вариант легко заменит классические штаны в офисе, если у вас нет строгого дресс-кода.
Недавно "Телеграф" рассказывал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что советуют покупать стилисты – цвет или принт. Классические фасоны будут актуальны наравне с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.