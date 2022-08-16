Ідеально впишуться у будь-який образ: варіанти "низу", які мають бути в гардеробі кожної дівчини (фото)

Ці речі поєднуються з усіма речами у гардеробі.

Є речі, які в тренді лише один або кілька сезонів, а є "вічні" моделі та варіанти, які завжди зморяться доречно та стильно. Якщо щосезону купувати нові речі, то таким чином складно буде зберегти якісь заощадження, адже всі гроші йтимуть лише на одяг. Тому логічніше і економніше створити базовий гардероб, яких завжди буде стильним.

Сьогодні ми хочемо розповісти про базові "низи". Базовий низ можна використовувати у більшій кількості образів, а значить, що саме в них варто вкладатися та придбати якісні варіанти, які завжди в моді, пише prostoway.

Прямі темно-сині джинси

Класичний варіант із усіх, які існують. Ця модель – відмінний та універсальний варіант на кожен день.

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Штани з високою посадкою

Штани на високій талії – ідеальний варіант для робочих буднів та для походу до музею чи театру. Такі моделі добре моделюють фігуру і виглядають стильно.

Спідниця міді

Спідниця довжини міді: олівець, плісирована, розкльошена — моделі, які підходять для будь-якого випадку. Вони завжди виглядають елегантно та жіночно.

Світлі джинси

Світлі джинси – альтернатива звичайним варіантам, що виглядає свіжо та стильно. Вибирайте прямі чи вільні варіанти.

Шорти-бермуди

Шорти-бермуди – модель для дівчат, які не бояться експериментувати та пробувати нове у стилі. Такий варіант легко замінить класичні штани в офісі, якщо у вас немає суворого дрес-коду.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які плащі, пальта та тренчі будуть у моді восени 2022 року, і що радять купувати стилісти – колір чи принт. Класичні фасони будуть актуальними нарівні з нестандартними моделями в стилі деконструктивізм.