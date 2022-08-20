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Узкий каблук, мех, цветы и цепи: подборка трендовой обуви 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Модная обувь 2022 Новость обновлена 20 августа 2022, 08:17
Модная обувь 2022

Прежде чем отправляться на шопинг, стоит изучить все тренды этого сезона.

Обувь — это важная составляющая любого стильного образа. И прежде чем скупать все тренды нового сезона в одежде, стоит ознакомиться и с трендами в обуви.

Стилист Samal San в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником streetstyle_looks_, поделилась небольшой модной шпаргалкой по стильной обуви в 2022 году. В своем посте модный эксперт наглядно показала, какие модели уже устарели, какие продолжают быть актуальными, а также отметила и самые трендовые пары обуви и рассказала об их особенностях.

Среди трендов обуви в 2022 году можно выделить:

  • Узкий носок
  • Не структурированные балетки
  • Необычный каблук
  • Меховые тапочки
  • Mary Jane
  • Платформа
  • Высокий каблук
  • Ремешки и перемычки
  • Цепи, камни, цветы в качестве декора.

Модная обувь 2022: устаревшие/актуальные/трендовые модели — фото

Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Стиль