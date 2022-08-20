Узкий каблук, мех, цветы и цепи: подборка трендовой обуви 2022 (фото)

Прежде чем отправляться на шопинг, стоит изучить все тренды этого сезона.

Обувь — это важная составляющая любого стильного образа. И прежде чем скупать все тренды нового сезона в одежде, стоит ознакомиться и с трендами в обуви.

Стилист Samal San в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником streetstyle_looks_, поделилась небольшой модной шпаргалкой по стильной обуви в 2022 году. В своем посте модный эксперт наглядно показала, какие модели уже устарели, какие продолжают быть актуальными, а также отметила и самые трендовые пары обуви и рассказала об их особенностях.

Среди трендов обуви в 2022 году можно выделить:

Узкий носок

Не структурированные балетки

Необычный каблук

Меховые тапочки

Mary Jane

Платформа

Высокий каблук

Ремешки и перемычки

Цепи, камни, цветы в качестве декора.

Модная обувь 2022: устаревшие/актуальные/трендовые модели — фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.