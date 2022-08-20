Узкий каблук, мех, цветы и цепи: подборка трендовой обуви 2022 (фото)
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Прежде чем отправляться на шопинг, стоит изучить все тренды этого сезона.
Обувь — это важная составляющая любого стильного образа. И прежде чем скупать все тренды нового сезона в одежде, стоит ознакомиться и с трендами в обуви.
Стилист Samal San в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником streetstyle_looks_, поделилась небольшой модной шпаргалкой по стильной обуви в 2022 году. В своем посте модный эксперт наглядно показала, какие модели уже устарели, какие продолжают быть актуальными, а также отметила и самые трендовые пары обуви и рассказала об их особенностях.
Среди трендов обуви в 2022 году можно выделить:
- Узкий носок
- Не структурированные балетки
- Необычный каблук
- Меховые тапочки
- Mary Jane
- Платформа
- Высокий каблук
- Ремешки и перемычки
- Цепи, камни, цветы в качестве декора.
Модная обувь 2022: устаревшие/актуальные/трендовые модели — фото
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