Вузький каблук, хутро, квіти та ланцюги: добірка трендового взуття 2022 (фото)

Перш ніж вирушати на шопінг, варто вивчити всі тренди цього сезону.

Взуття – це важлива складова будь-якого стильного образу. І перш ніж скуповувати усі тренди нового сезону в одязі, варто ознайомитись і з трендами у взутті.

Стиліст Samal San у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком streetstyle_looks_, поділилася невеликою модною шпаргалкою зі стильного взуття у 2022 році. У своєму посту модний експерт наочно показала, які моделі вже застаріли, які продовжують бути актуальними, а також відзначила найтрендовіші пари взуття і розповіла про їх особливості.

Серед трендів взуття у 2022 році можна виділити:

Вузький носок

Не структуровані балетки

Незвичайний каблук

Хутряні капці

Mary Jane

Платформа

Високий каблук

Ремінці та перемички

Ланцюги, камені, квіти як декор.

Модне взуття 2022: застарілі/актуальні/трендові моделі — фото

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.