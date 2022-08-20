Вузький каблук, хутро, квіти та ланцюги: добірка трендового взуття 2022 (фото)
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Перш ніж вирушати на шопінг, варто вивчити всі тренди цього сезону.
Взуття – це важлива складова будь-якого стильного образу. І перш ніж скуповувати усі тренди нового сезону в одязі, варто ознайомитись і з трендами у взутті.
Стиліст Samal San у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком streetstyle_looks_, поділилася невеликою модною шпаргалкою зі стильного взуття у 2022 році. У своєму посту модний експерт наочно показала, які моделі вже застаріли, які продовжують бути актуальними, а також відзначила найтрендовіші пари взуття і розповіла про їх особливості.
Серед трендів взуття у 2022 році можна виділити:
- Вузький носок
- Не структуровані балетки
- Незвичайний каблук
- Хутряні капці
- Mary Jane
- Платформа
- Високий каблук
- Ремінці та перемички
- Ланцюги, камені, квіти як декор.
Модне взуття 2022: застарілі/актуальні/трендові моделі — фото
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.