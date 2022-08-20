Рус

Вузький каблук, хутро, квіти та ланцюги: добірка трендового взуття 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
Модне взуття 2022 Новина оновлена 20 серпня 2022, 08:17
Модне взуття 2022

Перш ніж вирушати на шопінг, варто вивчити всі тренди цього сезону.

Взуття – це важлива складова будь-якого стильного образу. І перш ніж скуповувати усі тренди нового сезону в одязі, варто ознайомитись і з трендами у взутті.

Стиліст Samal San у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком streetstyle_looks_, поділилася невеликою модною шпаргалкою зі стильного взуття у 2022 році. У своєму посту модний експерт наочно показала, які моделі вже застаріли, які продовжують бути актуальними, а також відзначила найтрендовіші пари взуття і розповіла про їх особливості.

Серед трендів взуття у 2022 році можна виділити:

  • Вузький носок
  • Не структуровані балетки
  • Незвичайний каблук
  • Хутряні капці
  • Mary Jane
  • Платформа
  • Високий каблук
  • Ремінці та перемички
  • Ланцюги, камені, квіти як декор.

Модне взуття 2022: застарілі/актуальні/трендові моделі — фото

Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022
Модная обувь 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.

Теги:
#Мода #Взуття #Жіноча мода #Стиль