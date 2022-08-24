Как с помощью гардероба сделать талию визуально уже: вещи, которые отлично корректируют фигуру (фото)

Скорректировать фигуру может не только хирург, но и стилист.

Очень часто девушки не совсем довольны своей фигурой: то талия не выражена, то грудь недостаточно большая, ноги короткие и т.д. Все эти "проблемы" вполне решаемы, и не нужно ходить к пластическим хирургам. Все можно подчеркнуть с помощью правильно подобранной одежды. Однако помните, что неправильно подобранный гардероб наоборот показать все то, чего не нужно.

Сегодня мы хотим рассказать, какие вещи очень хорошо подчеркивают талию и в целом отлично корректируют общий вид фигуры. Есть как минимум 5 вещей, которые справляются с подобной задачей "на ура", пишет prostoway.

Вещи, которые визуально корректируют фигуру

Топ с объемными рукавами — делает фигуру зрительно пропорциональной, а зону талии тонкой и изящной. Если вам удастся выбрать к этому верху удачный низ с высокой посадкой, то также вы визуально удлините свои ножки.

Юбка с высокой посадкой — подобные фасоны отлично подчеркивают линию талии, а в зависимости от фасона, могут как подчеркнуть бедра и попу, или же наоборот их спрячут.

Платье с поясом — даже если в комплекте к платью пояс не идет, можно подобрать его самостоятельно, но только в том случае, если фасон позволяет.

Ремень — роскошный аксессуар, который трудно переоценить. С его помощью можно решить несколько "проблем": подчеркнуть талию, сделать бедра менее выразительными, придать фигуре пропорциональности и женственности.

Брюки/шорты с высокой посадкой — вещи, которые идеально подчеркивают зону талии.

Добавим, что летняя мода в этом сезоне предлагает широчайший выбор трендовых платьев, актуальных юбок и стильных шортов.