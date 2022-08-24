Як за допомогою гардеробу зробити талію візуально вже: речі, які добре коригують фігуру (фото)

Скоригувати фігуру може не лише хірург, а й стиліст.

Дуже часто дівчата не зовсім задоволені своєю фігурою: то талія не виражена, то груди недостатньо великі, короткі ноги і т.д. Всі ці "проблеми" цілком вирішуються, і не потрібно ходити до пластичних хірургів. Все можна підкреслити за допомогою правильно підібраного одягу. Однак, пам’ятайте, що неправильно підібраний гардероб навпаки показати все те, чого не потрібно.

Сьогодні ми хочемо розповісти, які речі дуже добре наголошують на талії і в цілому відмінно коригують загальний вигляд фігури. Є щонайменше 5 речей, які справляються з подібним завданням "на ура", пише prostoway.

Речі, які візуально коригують фігуру

Топ з об’ємними рукавами робить фігуру візуально пропорційною, а зону талії тонкою і витонченою. Якщо вам вдасться вибрати до цього верху вдалий низ з високою посадкою, то ви візуально подовжите свої ніжки.

Спідниця з високою посадкою — подібні фасони відмінно підкреслюють лінію талії, а залежно від фасону, можуть підкреслити стегна і попу, або навпаки їх сховають.

Сукня з поясом — навіть якщо в комплекті до сукні пояс не йде, можна підібрати його самостійно, але тільки в тому випадку, якщо фасон дозволяє.

Ремінь – розкішний аксесуар, який важко переоцінити. З його допомогою можна вирішити кілька "проблем": підкреслити талію, зробити стегна менш виразними, надати фігурі пропорційності та жіночності.

Штани з високою посадкою — речі, які ідеально підкреслюють зону талії.

Додамо, що літня мода цього сезону пропонує найширший вибір трендових суконь, актуальних спідниць та стильних шортів.