Будут на пике популярности: самые модные оттенки маникюра на осень 2022 (фото)

"Телеграф" расскажет о пяти самых трендовых цвета в маникюре осень 2022.

Маникюр — это не менее важная составляющая любого модного и стильного образа. Более того, правильно подобрав цвет маникюра можно с легкостью сделать весь образ "богатым", однако остановив свой выбор на неправильном варианте, можно напрочь изуродовать свой лук.

Стоит отметить, что в трендах маникюра на осень 2022 отнюдь не "осенние" оттенки, типа оранжевого, коричневого или горчичного. В моде яркие и сочные цвета, а также немного и постельных оттенков, пишет prostoway.

Модный маникюр на осень 2022: трендовые цвета и оттенки

Голубой и желто-голубой

Патриотические украинские цвета всегда были в тренде среди модниц, однако сейчас их "сила" вышла на новый, еще выше, уровень. Поэтому патриотический маникюр — это отличное решение для любого времени года, в том числе и для осени. Более того, можно использовать все оттенки: небесно-голубой, бирюзовый, серо-голубой или голубой.

Зеленый

Такой цвет актуален в каждом сезоне, меняются лишь его оттенки. На осень лучше обратить внимание на более насыщенные варианты цвета: изумрудный, малахитовый, хвойный и даже болотный. Можно оставить однотонное покрытие, а можно добавить минималистичный дизайн или использовать глубокие оттенки зеленого для цветного френча.

Розовый

Розовый цвет — уверенный лидер модных трендов уже не первый сезон. Из актуального — bubble gum pink (цвет жвачки), сочная фуксия или нежные оттенки розового. Также можно миксовать разные оттенки.

Темно красный

Красный – самый элегантный и универсальный цвет маникюра, не выходящий из моды из сезона в сезон. Изменяется только трендовый оттенок. Этой осенью обратите внимание на глубокие оттенки: темно-красный, бордовый и винный.

Сиреневый

Сиреневый — это главный цвет этой осени. Лучше всего выбирать варианты светлые и теплые. Один из самых трендовых оттенков — цвет распустившейся сирени.

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды маникюра окончательно вышли из моды в 2022 году. Речь идет о цветах, с которыми любой дизайн будет выглядеть устаревшим.