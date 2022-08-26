Укр

Будут на пике популярности: самые модные оттенки маникюра на осень 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
32
Цветовая гамма лаков в 2022 году очень разнообразна Новость обновлена 26 августа 2022, 11:58
Цветовая гамма лаков в 2022 году очень разнообразна

"Телеграф" расскажет о пяти самых трендовых цвета в маникюре осень 2022.

Маникюр — это не менее важная составляющая любого модного и стильного образа. Более того, правильно подобрав цвет маникюра можно с легкостью сделать весь образ "богатым", однако остановив свой выбор на неправильном варианте, можно напрочь изуродовать свой лук.

Стоит отметить, что в трендах маникюра на осень 2022 отнюдь не "осенние" оттенки, типа оранжевого, коричневого или горчичного. В моде яркие и сочные цвета, а также немного и постельных оттенков, пишет prostoway.

Модный маникюр на осень 2022: трендовые цвета и оттенки

  • Голубой и желто-голубой

Патриотические украинские цвета всегда были в тренде среди модниц, однако сейчас их "сила" вышла на новый, еще выше, уровень. Поэтому патриотический маникюр — это отличное решение для любого времени года, в том числе и для осени. Более того, можно использовать все оттенки: небесно-голубой, бирюзовый, серо-голубой или голубой.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Зеленый

Такой цвет актуален в каждом сезоне, меняются лишь его оттенки. На осень лучше обратить внимание на более насыщенные варианты цвета: изумрудный, малахитовый, хвойный и даже болотный. Можно оставить однотонное покрытие, а можно добавить минималистичный дизайн или использовать глубокие оттенки зеленого для цветного френча.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Розовый

Розовый цвет — уверенный лидер модных трендов уже не первый сезон. Из актуального — bubble gum pink (цвет жвачки), сочная фуксия или нежные оттенки розового. Также можно миксовать разные оттенки.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Темно красный

Красный – самый элегантный и универсальный цвет маникюра, не выходящий из моды из сезона в сезон. Изменяется только трендовый оттенок. Этой осенью обратите внимание на глубокие оттенки: темно-красный, бордовый и винный.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Сиреневый

Сиреневый — это главный цвет этой осени. Лучше всего выбирать варианты светлые и теплые. Один из самых трендовых оттенков — цвет распустившейся сирени.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды маникюра окончательно вышли из моды в 2022 году. Речь идет о цветах, с которыми любой дизайн будет выглядеть устаревшим.

Теги:
#Мода #Маникюр #Осень