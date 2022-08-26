Будуть на піку популярності: модні відтінки манікюру на осінь 2022 (фото)

"Телеграф" розповість про п’ять найтрендовіших кольорів у манікюрі осінь 2022.

Манікюр — це не менш важлива складова будь-якого модного та стильного образу. Більш того, правильно підібравши колір манікюру можна з легкістю зробити весь образ "багатим", проте зупинивши свій вибір на неправильному варіанті, можна геть-чисто спотворити свій лук.

Варто зазначити, що в трендах манікюру на осінь 2022 року аж ніяк не "осінні" відтінки, типу помаранчевого, коричневого або гірчичного. У моді яскраві та соковиті кольори, а також трохи та постільних відтінків, пише prostoway.

Модний манікюр на осінь 2022: трендові кольори та відтінки

Блакитний та жовто-блакитний

Патріотичні українські кольори завжди були у тренді серед модниць, проте зараз їхня "сила" вийшла на новий, ще вищий, рівень. Тому патріотичний манікюр — це відмінне рішення для будь-якої пори року, у тому числі й для осені. Більш того, можна використовувати всі відтінки: небесно-блакитний, бірюзовий, сіро-блакитний або блакитний.

Зелений

Такий колір актуальний кожного сезону, змінюються лише його відтінки. На осінь краще звернути увагу на насиченіші варіанти кольору: смарагдовий, малахітовий, хвойний і навіть болотяний. Можна залишити однотонне покриття, а можна додати мінімалістичний дизайн або використати глибокі відтінки зеленого для кольорового френча.

Рожевий

Рожевий колір – впевнений лідер модних трендів уже не перший сезон. З актуального — bubble gum pink (колір жуйки), соковита фуксія або ніжні відтінки рожевого. Також можна міксувати різні відтінки.

Темно червоний

Червоний — найелегантніший і універсальний колір манікюру, що не виходить із моди з сезону в сезон. Змінюється лише трендовий відтінок. Цієї осені зверніть увагу на глибокі відтінки: темно-червоний, бордовий та винний.

Бузковий

Бузковий — це головний колір цієї осені. Найкраще вибирати варіанти світлі та теплі. Один з найтрендовіших відтінків — колір бузку, що розпустився.

Раніше "Телеграф" писав, які тренди манікюру остаточно вийшли з моди у 2022 році. Йдеться про кольори, з якими будь-який дизайн виглядатиме застарілим.