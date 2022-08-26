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Будуть на піку популярності: модні відтінки манікюру на осінь 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Колірна гама лаків у 2022 році дуже різноманітна Новина оновлена 26 серпня 2022, 11:58
Колірна гама лаків у 2022 році дуже різноманітна

"Телеграф" розповість про п’ять найтрендовіших кольорів у манікюрі осінь 2022.

Манікюр — це не менш важлива складова будь-якого модного та стильного образу. Більш того, правильно підібравши колір манікюру можна з легкістю зробити весь образ "багатим", проте зупинивши свій вибір на неправильному варіанті, можна геть-чисто спотворити свій лук.

Варто зазначити, що в трендах манікюру на осінь 2022 року аж ніяк не "осінні" відтінки, типу помаранчевого, коричневого або гірчичного. У моді яскраві та соковиті кольори, а також трохи та постільних відтінків, пише prostoway.

Модний манікюр на осінь 2022: трендові кольори та відтінки

  • Блакитний та жовто-блакитний

Патріотичні українські кольори завжди були у тренді серед модниць, проте зараз їхня "сила" вийшла на новий, ще вищий, рівень. Тому патріотичний манікюр — це відмінне рішення для будь-якої пори року, у тому числі й для осені. Більш того, можна використовувати всі відтінки: небесно-блакитний, бірюзовий, сіро-блакитний або блакитний.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Зелений

Такий колір актуальний кожного сезону, змінюються лише його відтінки. На осінь краще звернути увагу на насиченіші варіанти кольору: смарагдовий, малахітовий, хвойний і навіть болотяний. Можна залишити однотонне покриття, а можна додати мінімалістичний дизайн або використати глибокі відтінки зеленого для кольорового френча.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Рожевий

Рожевий колір – впевнений лідер модних трендів уже не перший сезон. З актуального — bubble gum pink (колір жуйки), соковита фуксія або ніжні відтінки рожевого. Також можна міксувати різні відтінки.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Темно червоний

Червоний — найелегантніший і універсальний колір манікюру, що не виходить із моди з сезону в сезон. Змінюється лише трендовий відтінок. Цієї осені зверніть увагу на глибокі відтінки: темно-червоний, бордовий та винний.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
  • Бузковий

Бузковий — це головний колір цієї осені. Найкраще вибирати варіанти світлі та теплі. Один з найтрендовіших відтінків — колір бузку, що розпустився.

Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022
Модный маникюр на осень 2022

Раніше "Телеграф" писав, які тренди манікюру остаточно вийшли з моди у 2022 році. Йдеться про кольори, з якими будь-який дизайн виглядатиме застарілим.

Теги:
#Мода #Манікюр #Осінь