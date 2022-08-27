Главные враги стиля: вещи, которые портят ваш гардероб (фото)

Вещи, которые могут испортить любой образ.

Чтобы встретить новый сезон во всеоружии, нужно знать не только о трендах 2022 года, но и про антитренды. Поэтому срочно отправляйтесь перебирать свой гардероб, и выбрасывайте все эти вещи, ведь они только изуродуют вас.

Стилист styleme.by в своем модном блоге в Инстаграме поделилась модной шпаргалкой, в которой рассказала о вещах, которые не имеют отношения к стильному гардеробу. Немедленно избавляйтесь от них.

Антитренды 2022: вещи, которые пора выбросить

Неактуальные/ морально устаревшие принты

Зауженные к низу джинсы недостаточной длины

Вещи с фиксаторами

Вещи из тонкого трикотажа

Обувь с перфорацией

Топы в бельевом стиле с кружевом

Комбинированные вещи с элементами органзы/фатина

Изделия с вшитыми резинками

Кросс-боди на слишком длинном ремне/ и или несоразмерная

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