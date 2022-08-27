Главные враги стиля: вещи, которые портят ваш гардероб (фото)
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Вещи, которые могут испортить любой образ.
Чтобы встретить новый сезон во всеоружии, нужно знать не только о трендах 2022 года, но и про антитренды. Поэтому срочно отправляйтесь перебирать свой гардероб, и выбрасывайте все эти вещи, ведь они только изуродуют вас.
Стилист styleme.by в своем модном блоге в Инстаграме поделилась модной шпаргалкой, в которой рассказала о вещах, которые не имеют отношения к стильному гардеробу. Немедленно избавляйтесь от них.
Антитренды 2022: вещи, которые пора выбросить
- Неактуальные/ морально устаревшие принты
- Зауженные к низу джинсы недостаточной длины
- Вещи с фиксаторами
- Вещи из тонкого трикотажа
- Обувь с перфорацией
- Топы в бельевом стиле с кружевом
- Комбинированные вещи с элементами органзы/фатина
- Изделия с вшитыми резинками
- Кросс-боди на слишком длинном ремне/ и или несоразмерная
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