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Главные враги стиля: вещи, которые портят ваш гардероб (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Антитренды 2022 Новость обновлена 27 августа 2022, 11:55
Антитренды 2022

Вещи, которые могут испортить любой образ.

Чтобы встретить новый сезон во всеоружии, нужно знать не только о трендах 2022 года, но и про антитренды. Поэтому срочно отправляйтесь перебирать свой гардероб, и выбрасывайте все эти вещи, ведь они только изуродуют вас.

Стилист styleme.by в своем модном блоге в Инстаграме поделилась модной шпаргалкой, в которой рассказала о вещах, которые не имеют отношения к стильному гардеробу. Немедленно избавляйтесь от них.

Антитренды 2022: вещи, которые пора выбросить

  • Неактуальные/ морально устаревшие принты
Антитренды 2022
  • Зауженные к низу джинсы недостаточной длины
Антитренды 2022
  • Вещи с фиксаторами
Антитренды 2022
  • Вещи из тонкого трикотажа
Антитренды 2022
  • Обувь с перфорацией
Антитренды 2022
  • Топы в бельевом стиле с кружевом
Антитренды 2022
  • Комбинированные вещи с элементами органзы/фатина
Антитренды 2022
  • Изделия с вшитыми резинками
Антитренды 2022
  • Кросс-боди на слишком длинном ремне/ и или несоразмерная
Антитренды 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.

Теги:
#Мода #Антитренды