Рус

Головні вороги стилю: речі, які псують ваш гардероб (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
122
Антитренди 2022 Новина оновлена 27 серпня 2022, 11:55
Антитренди 2022

Речі, які можуть зіпсувати будь-який образ.

Щоб зустріти новий сезон у всеозброєнні, потрібно знати не лише про тренди 2022 року, а й про антитренди. Тому терміново вирушайте перебирати свій гардероб, і викидайте всі ці речі, адже вони лише спотворять вас.

Стиліст styleme.by у своєму модному блозі в Інстаграмі поділилася модною шпаргалкою, в якій розповіла про речі, які не мають відношення до стильного гардероба. Негайно позбавляйтеся їх.

Антитренди 2022: речі, які час викинути

  • Неактуальні/морально застарілі принти
Антитренды 2022
  • Завужені донизу джинси недостатньої довжини
Антитренды 2022
  • Речі із фіксаторами
Антитренды 2022
  • Речі із тонкого трикотажу
Антитренды 2022
  • Взуття з перфорацією
Антитренды 2022
  • Топи в стилі білизни з мереживом
Антитренды 2022
  • Комбіновані речі з елементами органзи/фатину
Антитренды 2022
  • Вироби з вшитими резинками
Антитренды 2022
  • Крос-боді на надто довгому ремені/ або невідповідна
Антитренды 2022

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.

Теги:
#Мода #Антітренд