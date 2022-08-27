Головні вороги стилю: речі, які псують ваш гардероб (фото)

Речі, які можуть зіпсувати будь-який образ.

Щоб зустріти новий сезон у всеозброєнні, потрібно знати не лише про тренди 2022 року, а й про антитренди. Тому терміново вирушайте перебирати свій гардероб, і викидайте всі ці речі, адже вони лише спотворять вас.

Стиліст styleme.by у своєму модному блозі в Інстаграмі поділилася модною шпаргалкою, в якій розповіла про речі, які не мають відношення до стильного гардероба. Негайно позбавляйтеся їх.

Антитренди 2022: речі, які час викинути

Неактуальні/морально застарілі принти

Завужені донизу джинси недостатньої довжини

Речі із фіксаторами

Речі із тонкого трикотажу

Взуття з перфорацією

Топи в стилі білизни з мереживом

Комбіновані речі з елементами органзи/фатину

Вироби з вшитими резинками

Крос-боді на надто довгому ремені/ або невідповідна

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття має бути в арсеналі будь-якої модниці. Ці моделі виглядають стильно і дорого, залишаючись модними поза трендами та часом.