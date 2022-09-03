Как выбрать пиджак, который всегда будет в моде: стилист назвала 4 правила (фото)

Чтобы выбрать идеальный пиджак, есть четыре "правила".

Пальто – идеальная верхняя одежда для осени, однако в сентябре, пока еще не совсем холодно, такой вариант не совсем подходит. Отличной альтернативой на раннюю осень является пиджак. Однако главное выбрать правильный фасон.

Стилист Анна Бобрецкая в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала небольшую модную подсказку, в которой рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе пиджака. Модный эксперт отметила, что важно не забывать, что пиджаки не должны быть в обтяжку, а также рассказала, какие модели уже не актуальны.

Основные "правила", которые нужно учитывать при выборе пиджака:

Пиджак должен держать форму! Если пиджак не держит форму – это кофта.

Ткань у пиджака должна быть достаточно плотной, чтобы он хорошо держал свою форму.

Пиджак – это не основной слой одежды, поэтому он должен быть не в обтяжку, а такой, чтобы под него можно было надеть футболку/кофту. Можно и вовсе выбирать оверсайз пиджаки, это более универсальная вещь и с такими пиджаками можно создать много стильных образов.

Обращайте внимание на детали, пиджаки с уже закрученными рукавами, подшитыми манжетами – не актуальны. Обращайте внимание на качество ткани и фурнитуры, особенно если вы покупаете пиджак в масс маркете.

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