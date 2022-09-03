Як вибрати піджак, який завжди буде в моді: стиліст назвала 4 правила (фото)

Щоб вибрати ідеальний піджак, є чотири правила.

Пальто — ідеальний верхній одяг для осені, однак у вересні, поки ще не зовсім холодно, такий варіант не зовсім підходить. Відмінною альтернативою на ранню осінь є піджак. Однак головне вибрати правильний фасон.

Стиліст Ганна Бобрецька у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невелику модну підказку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу під час виборів піджака. Модний експерт зазначила, що важливо не забувати, що піджаки не повинні бути в обтяжку, а також розповіла, які моделі вже не актуальні.

Основні "правила", які потрібно враховувати при виборі піджака:

Піджак має тримати форму! Якщо піджак не має форми – це кофта.

Тканина у піджака має бути досить щільною, щоб він добре тримав свою форму.

Піджак — це не основний шар одягу, тому він повинен бути не в обтяжку, а такий, щоб під нього можна було одягнути футболку/кофту. Можна взагалі вибирати оверсайз піджаки, це більш універсальна річ і з такими піджаками можна створити багато стильних образів.

Звертайте увагу на деталі, піджаки з закрученими рукавами, підшитими манжетами – не актуальні. Звертайте увагу на якість тканини та фурнітури, особливо якщо ви купуєте піджак у мас маркеті.

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